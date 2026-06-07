بايلز تتحدث عن أخطر لحظات حياتها: لم أكن أتوقع الموت

- نجت سيمون بايلز، نجمة الجمباز الأمريكية، من حالة صحية طارئة وصفتها بأنها "أكثر تجربة مرعبة في حياتها"، دون الكشف عن تفاصيل المشكلة الصحية. - أكدت بايلز، الحائزة على سبع ميداليات ذهبية أولمبية، أنها تستريح في السرير وستشارك تفاصيل ما حدث لاحقًا، مشيرة إلى دعم زوجها جوناثان أوينز خلال هذه الفترة. - بعد عودتها القوية في 2023، فازت بايلز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في باريس 2024، مما يعكس إصرارها وتفوقها في رياضة الجمباز.

نجت نجمة الجمباز الأميركية، سيمون بايلز من حالة صحية طارئة خطيرة. وكتبت بايلز (29 عاماً) في منشور لها على حسابها الخاص بتطبيق (إنستغرام) مساء السبت: "لم أكن أتوقع الموت". ولم تكشف البطلة الأولمبية عن طبيعة المشكلة الصحية، لكنها قالت إنها حدثت خلال الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها "أكثر تجربة مرعبة في حياتي".

وأضافت: "لا أشارك عادةً مثل هذه الأمور لأنني أُقدّر خصوصيتي، لكنّ الاقتراب من الموت لم يكن ضمن خططي في بداية هذا الأسبوع". وأوضحت الحائزة على سبع ميداليات ذهبية أولمبية أن زوجها، لاعب كرة القدم الأميركية جوناثان أوينز، كان يتدرب مع فريقه الجديد، إنديانابوليس كولتس، عندما وقع الحادث. وأكدت لاعبة الجمباز أنها "تستريح في السرير هذا الأسبوع". وأضافت أنها "ستشرح ما حدث عاجلاً أم آجلاً"، بالإضافة إلى نشر صورة أخرى لها في السرير مع كلبيها ورسالة "سأكون هنا".

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وفازت بايلز بسبع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية. وحصلت على الميدالية البرونزية في منافسات عارضة التوازن في أولمبياد طوكيو 2021 رغم معاناتها من مشاكل نفسية. وبعد انقطاع دام عامين، عادت بايلز في عام 2023 متوجة بلقبين في بطولة العالم، ثم فازت بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في باريس عام 2024.