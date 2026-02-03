بايش يودع الدوري السعودي وهذه وجهته المقبلة

03 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 20:24 (توقيت القدس)
سيعود بايش إلى الدوري العراقي خلال الفترة المقبلة (العربي الجديد/Getty)
سيعود بايش إلى الدوري العراقي خلال الفترة المقبلة (العربي الجديد/Getty)
- توصل نادي الرياض السعودي إلى اتفاق مع اللاعب العراقي إبراهيم بايش لفسخ عقده بالتراضي، مما أدى إلى استبعاده من مواجهة النصر في الدوري السعودي.
- من المتوقع أن يعود بايش إلى الدوري العراقي، حيث يقترب من الانضمام لفريقه السابق القوة الجوية، الذي يسعى لتعزيز صفوفه في ظل تصدره الدوري.
- يأمل بايش في لفت انتباه مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، قبل الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية في المنتخب.

توصل نادي الرياض السعودي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب العراقي إبراهيم بايش (25 عاماً)، يقضي بفسخ عقده بالتراضي، بعد توقيع مخالصة مالية بين الطرفين. وبحسب قناة ثمانية السعودية، الاثنين، فقد قررت إدارة النادي استبعاد بايش من قائمة الفريق لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين السعودي، التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يتجه اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى الدوري العراقي، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية تسعى للتعاقد معه. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن بايش بات قريباً من العودة لصفوف فريقه السابق القوة الجوية، الذي يرغب في تدعيم صفوفه بلاعب مميز، يمكن أن يصنع الفارق خلال مسابقة الدوري العراقي، التي يتصدر ترتيبها "الصقور"، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة عن الكرمة الوصيف، ونقطتين عن حامل اللقب الشرطة (يملك مباراة أقل).

إسماعيل كان من أبرز نجوم منتخب العراق بكأس العرب (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

إسماعيل: سنصل للمونديال بشجاعة أرنولد... وأزمة سعدون مثل تجربة صلاح

ويأمل بايش في تقديم نفسه للمدير الفني لمنتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، قبل لقاء الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، المقرر في 31 مارس/آذار المقبل، حيث سيقابل "أسود الرافدين"، الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام. ويعتبر بايش، أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب العراق خلال الفترة الماضية، سواء مع المدرب أرنولد، أو المدير الفني الإسباني السابق، خيسوس كاساس.

