يُلاحق نادي بايرن ميونخ الألماني رقماً قياسياً جديداً في منافسات بطولة البوندسليغا في موسم 2025-2026، لناحية الأهداف المُسجلة في موسم واحد، وعين مدرب النادي البافاري، فينسنت كومباني، على مواجهة ملعب سانت باولي يوم السبت.

ويواجه بايرن ميونخ منافسه فريق سانت باولي يوم السبت في تمام الساعة (19:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في الجولة الـ29 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وعينه على كسر الرقم القياسي الصامد منذ حوالى 46 سنة، لناحية تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، إذ بعد 28 مباراة من موسم البوندسليغا، سجل فريق المدرب كومباني 100 هدف حتى الآن بفارق هدف فقط عن الرقم القياسي في تاريخ كرة القدم الألمانية.

وكان بايرن ميونخ هو من حقق الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972، عندما كان يملك نجوماً مثل فرانتس بكنباور وغيرد مولر وأولي هونيس، ويسعى في الدوري الألماني هذا الموسم الذي يتصدره حالياً برصيد 73 نقطة بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف (64 نقطة)، لكسر هذا الرقم قبل حوالى ست مراحل من ختام الموسم.

ووفقاً للمعدل الحالي للأهداف يسير نادي بايرن في الطريق الصحيح لكسر الرقم القياسي وحتى الوصول إلى رقم كبير في كرة القدم الأوروبية وتخطي حاجز الـ120 هدفاً، كما يملك النادي البافاري فرصة لكسر الرقم القياسي في الدوريات الخمس الكبرى والمُسجل باسم نادي تورينو، الذي سجل 125 هدفاً في موسم 1947-1948، ولكن المفارقة أن الدوري آنذاك كان من 40 جولة وليس 38 جولة كما الآن، مع العلم أن الدوري الألماني يُلعب على مدى 34 جولة، ما يعني أن بايرن لو وصل إلى 120 هدفاً في 34 مباراة، يكون حقق رقماً قياسياً كبيراً وغير مسبوق.

في المقابل، يمكن لنادي بايرن تحطيم الرقم القياسي في الدوري الألماني أمام سانت باولي، صاحب المركز الـ16، ولكن من دون هدافه الإنكليزي هاري كاين (غياب للراحة تحضيراً لمواجهة ريال مدريد في إياب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا)، وهو الذي يطارد بدوره الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في الدوري، إذ بتسجيله 31 هدفاً في 26 مباراة في "البوندسليغا"، ما زال كاين يحتاج إلى عشرة أهداف لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في موسم 2020-2021، حين سجل 41 هدفاً.