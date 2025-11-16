بايرن يرسم ملامح المستقبل... 6 أسماء على طاولة العملاق البافاري

- تسعى إدارة بايرن ميونخ لتعزيز الفريق بضم ستة لاعبين بارزين، مع التركيز على تحسين خطي الدفاع والوسط، لضمان استمرار الهيمنة المحلية والمنافسة القارية، خاصة في دوري أبطال أوروبا. - يبرز جيفايرو ريد كخيار لتعزيز مركز الظهير الأيمن، بينما يُعتبر أليخاندرو غريمالدو حلاً لتعزيز الجهة اليسرى، مما يضمن مرونة تكتيكية أكبر للفريق. - في خط الوسط، تزداد المخاوف حول مستقبل ليون غوريتسكا، مع التركيز على مواهب شابة مثل ناثان دي كات وكينيت إيخهورن لتعزيز السيطرة في وسط الملعب.

ترسم إدارة نادي بايرن ميونخ ملامح المستقبل، وذلك في الوقت الذي يقدّم فيه الفريق بقيادة المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، موسماً شبه مثالي حتى الآن، إلا أن مسؤولي العملاق البافاري لا يكتفون بالنجاحات الحالية، ويعملون على تعزيز صفوف الفريق في المدى المتوسط، مع وضع ستة أسماء بارزة على طاولة المفاوضات، بهدف الحفاظ على الهيمنة المحلية والمنافسة القارية، واستمرار بايرن ميونخ في تحقيق الإنجازات.

ووفقاً للتفاصيل، التي كشفها موقع فيجاخيس الإسباني، أمس السبت، فإن إدارة بايرن ميونخ تتابع من كثب ستة لاعبين مميزين، بهدف ضمهم، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الصفوف والمنافسة على الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، الذي يغيب عن خزائن الفريق الألماني منذ عام 2020، وينصب التركيز بشكل أساسي على خطي الدفاع والوسط، إذ ترى الإدارة أن هناك جوانب فنية وتكتيكية في حاجة إلى التطوير لتحسين الأداء الجماعي، وضمان استمرارية المنافسة على الصعيدين المحلي والقاري.

وفي الوقت، الذي يسطع فيه النجم الإنكليزي، هاري كين، مع تشكيلة كومباني، يظل مركزا الظهير محل قلق داخل الفريق، ففي الظهير الأيمن لا يبدو الفرنسي ساشا بوي جاهزاً للعب دور أساسي، ويبرز لاعب فاينورد روتردام الهولندي، جيفايرو ريد، الذي تألق مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، خياراً أول لتعويضه، فيما قد يشكّل الظهير الأيمن لفريق هايدوك سبليت الكرواتي، لوكا هوداك، بديلاً محتملاً أيضاً، أما الجهة اليسرى، فهناك الإسباني أليخاندرو غريمالدو، الذي يلقى إعجاب الإدارة، ويُنظر إليه بوصفه حلّاً لتعزيز الاستقرار الدفاعي، وضمان مرونة تكتيكية أكبر في الفريق.

وأما في خط الوسط، فتتزايد المخاوف حول مستقبل الألماني ليون غوريتسكا، فالعمر المتقدم والراتب المرتفع يجعل التجديد له أمراً صعباً، وفي المقابل، يبرز موهبة أندرلخت البلجيكي، ناثان دي كات، ونجم هيرتا برلين الألماني كينيت إيخهورن، وهما شابان يحملان إمكانات تكتيكية رائعة، فيما يمكن لنجم فريق ألكمار الهولندي، كيس سميت، أن يُكمل الثنائي باللعب في مركز أكثر تقدماً، ما يمنح الفريق خيارات متنوعة، لتعزيز السيطرة في وسط الملعب والمنافسة، خلال المرحلة المقبلة.