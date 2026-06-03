بايرن يدخل سوق الانتقالات من بوابة نجم المنتخب المغربي

- يواصل بايرن ميونخ سعيه لتعزيز هجومه رغم امتلاكه نجومًا مثل هاري كين ومايكل أوليز، حيث يبحث عن "لمسة جديدة" لدكة البدلاء. - بعد فشل صفقة أنطوني غوردون الذي اختار برشلونة، بدأ بايرن محادثات مع إسماعيل صيباري، لاعب بي إس في آيندهوفن، الذي أبدى رغبة في الانتقال. - صيباري، الذي يمتد عقده حتى 2029، قدم موسمًا مميزًا بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 9 تمريرات حاسمة، مما يجعله هدفًا محتملاً لبايرن.

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني، بحثه عن تعزيزات هجومية رغم موسمه المميز الذي تُوّج فيه بلقب الدوري الألماني وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل امتلاكه أسماء بارزة مثل هاري كين ومايكل أوليز ولويس دياز.

ورغم القوة الهجومية الكبيرة للفريق البافاري، لا تزال إدارة النادي تعمل على إضافة "لمسة جديدة"، لتعزيز الخيارات الهجومية، خصوصاً على دكة البدلاء، من خلال متابعة سوق الانتقالات بحثاً عن حلول إضافية. ووضع بايرن، الدولي الإنكليزي أنطوني غوردون ضمن أهدافه، إلا أن المفاوضات لم تكتمل، بعدما حسم اللاعب وجهته إلى برشلونة الذي دخل بقوة وأنهى الصفقة لصالحه، ما دفع النادي الألماني إلى تفعيل خيارات بديلة بشكل سريع. وبحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، أمس الثلاثاء، فقد فتح بايرن ميونخ محادثات مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري (25 عاماً)، حيث بدأت الاتصالات مباشرة بعد تعثر صفقة غوردون، في ظل إعجاب واضح من الجهاز الإداري في ميونخ بقدرات اللاعب.

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وأشار المصدر إلى أن صيباري، لاعب بي إس في آيندهوفن الهولندي، أبدى رغبة كبيرة في الانتقال إلى بايرن هذا الصيف، بانتظار تحديد المطالب المالية من النادي الهولندي. ويقدّم اللاعب المغربي موسماً مميزاً، إذ سجل 19 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة في مختلف المسابقات، ليصبح أحد أبرز عناصر فريقه، إلى جانب دوره المتزايد مع منتخب المغرب. ويمتد عقد صيباري مع آيندهوفن حتى شهر يونيو/حزيران 2029، ما قد يجعل الصفقة مرهونة بتوصل الناديين إلى اتفاق مالي خلال الفترة المقبلة، في حال قرر بايرن المضي قدماً في الصفقة رسمياً.