بايرن وصفقات شتوية قوية.. مفاوضة 6 أسماء مُميزة

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني، بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، لتدعيم صفوف النادي البافاري بعدة أسماء مُميزة في ميركاتو الشتاء 2026، حيثُ طُرحت على طاولة النادي الألماني عدة أسماء ممكن أن تصل إلى ملعب أليانز أرينا في الشتاء.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية في هذا الإطار، الأربعاء، عن 6 أسماء مُميزة ممكن أن تُضيف الكثير لتشكيلة نادي بايرن ميونخ الألماني، ومنهم نجوم في بطولة البوندسليغا، وسيستفيد منهم المدرب البلجيكي على صعيد المنافسة المحلية، لأن اللاعبين الجُدد لا يُمكن أن يُشاركوا مع النادي البافاري في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن الأسماء المطروحة على طاولة بايرن ميونخ في ميركاتو الشتاء 2026، الهولندي، الظهير الأيمن، جيفيارو ريد، لاعب فريق فيينورد الهولندي، لاعب خط الوسط البلجيكي، ناثان دي كات، لاعب فريق آندرلخت البلجيكي، قلب الدفاع، مارك غويهي، لاعب نادي كريستال بالاس الإنكليزي، قلب الدفاع الألماني، نيكو شلوتيربيك، أحد أبرز نجوم نادي بوروسيا دورتموند.

ويبرز إلى الواجهة اسم مُميز أيضاً، هو الجناح الألماني من أصول لبنانية، سعيد الملا، لاعب نادي كولن، الذي يُقدم مستويات مُميزة في البوندسليغا هذا الموسم، وأصبح من أبرز المواهب المطلوبة لتدعيم خط الهجوم، بسبب قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، وآخر الأسماء المطروحة أيضاً، المهاجم الكوسوفي، فيسنيك أسلاني، لاعب فريق هوفينهايم الألماني.

يُذكر أن بايرن ميونخ سجل حضوراً قوياً في موسم 2025-2026، حتى الآن، إذ يتصدر بطولة الدوري الألماني برصيد 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل، ويتصدر أيضاً ترتيب دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري)، برصيد 12 نقطة، وهو مع أرسنال الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي، الأندية الوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في أول أربع مباريات من البطولة الأوروبية.