- موريلو دوس سانتوس، المدافع البرازيلي الشاب، أصبح هدفاً لكبار الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونخ وتشلسي بفضل أدائه المميز مع نوتنغهام فورست، حيث أبدى بايرن استعداداً لتقديم عرض بقيمة 43.5 مليون جنيه إسترليني لضمه. - رغم تجديد عقده حتى 2029، يرى بايرن ميونخ في موريلو خياراً مثالياً لتعزيز دفاعه، بينما يسعى تشلسي لمنافسته في ضمه، مما قد يدفع نوتنغهام فورست لمواجهة تحديات كبيرة للحفاظ عليه. - انضم موريلو إلى نوتنغهام فورست في 2023 وبرز كأحد أفضل المدافعين في إنجلترا، مما يجعله على أعتاب خطوة كبيرة نحو النخبة الأوروبية.

تحوّل اسم موريلو دوس سانتوس (23 عاماً)، إلى أحد أبرز الظواهر في كرة القدم الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خطف المدافع البرازيلي الشاب أنظار كبار "القارة العجوز" بأدائه اللافت مع نوتنغهام فورست الإنكليزي، ليصبح هدفاً مباشراً لكلٍ من بايرن ميونخ وتشلسي، الساعيين لحسم صفقة قوية في سوق الانتقالات المقبل.

وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأحد، فإن إدارة بايرن ميونخ أبدت استعدادها لتقديم عرض يصل إلى 43.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون يورو)، من أجل ضم مدافع نوتنغهام فورست. ورغم أن موريلو جدّد عقده حتى عام 2029 في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن مسؤولي بايرن يرون أن راتبه الحالي متواضع نسبياً، ما قد يسهّل عملية التفاوض. اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قدّم مستويات مميزة في الدوري الإنكليزي بفضل قوته البدنية وثقته في التعامل مع الكرة ونضجه التكتيكي الكبير قياساً بسنه الصغيرة. ويأتي اهتمام النادي البافاري في وقتٍ لم تُحسم فيه بعد مسألة تجديد عقد الفرنسي دايو أوباميكانو، فيما يلوح احتمال رحيل الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الأفق. ومِن ثمّ، يرى بايرن في موريلو خياراً مثالياً يجمع بين الشباب والموهبة والقدرة على التكيّف مع أسلوب لعب الفريق.

ومن جانبه، لا ينوي تشلسي التراجع في سباق التعاقد مع المدافع البرازيلي، إذ يتابع النادي اللندني اللاعب عن قرب ويستعد لمنافسة بايرن بشكل مباشر. ورغم امتلاك تشلسي عدداً كبيراً من المدافعين، فإن الإدارة تفكر في إفساح المجال لموهبة جديدة، وقد تفتح الباب أمام رحيل الفرنسي أكسيل ديساسي. وجدير بالذكر أن تشلسي حاول سابقاً ضم اللاعب، لكن نوتنغهام فورست نجح حينها في إقناعه بالبقاء عبر تمديد عقده. غير أن الضغوط المالية والرياضية المتوقعة من كبار القارة قد تدفع موريلو هذه المرة لاتخاذ الخطوة الكبرى في مسيرته.

وانضم موريلو إلى نوتنغهام فورست خلال صيف 2023، قادماً من كورينثيانز البرازيلي، وتمكن خلال موسمين فقط من فرض نفسه واحداً من أعمدة الفريق، وخاض قرابة 80 مباراة رسمية في "البريمييرليغ"، وأصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه. وسارعت إدارة نوتنغهام إلى تجديد عقده حتى 2029 بعدما أدركت أن قيمته السوقية في ازدياد كبير، خصوصاً بعد اهتمام أندية كبرى به مثل ريال مدريد خلال فترات الانتقالات الماضية. وفي موسم 2024-2025، برز موريلو واحداً من أفضل المدافعين في إنكلترا، بفضل تمركزه الممتاز وتمريراته الدقيقة وشخصيته القيادية في الخط الخلفي.

ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، يبدو المشهد مشتعلاً: بايرن ميونخ مستعد للإنفاق بسخاء من أجل جلب المدافع البرازيلي، بينما يعوّل تشلسي على مشروعه الرياضي وطموح المنافسة في "البريمييرليغ" لإقناع اللاعب. أما نوتنغهام فورست فيدرك أن الحفاظ على نجمه الواعد سيكون مهمة صعبة، خاصة إذا قُدّم عرض يتجاوز 43 مليون جنيه إسترليني. ومهما كانت وجهته المقبلة، يبدو واضحاً أن موريلو بات على أعتاب خطوة كبيرة نحو النخبة الأوروبية في مسيرةٍ مرشحة لأن تكون من بين أبرز قصص النجاح في الكرة العالمية خلال السنوات المقبلة.