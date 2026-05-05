بايرن ميونخ يُودع حارسة مرماه التي قهرت "السرطان"

- مالا غروس، حارسة مرمى بايرن ميونخ، ستنهي مسيرتها مع النادي في نهاية موسم 2025-2026 بعد تعافيها من سرطان اللوزتين وعودتها للملاعب في مارس 2025. - تنافست غروس مع زميلتها إينا محمودوفيتش على مركز الحارسة الأساسية، لكنها قررت مغادرة النادي بعد أن فقدت مكانها الأساسي، وستُكرم في مباراتها الأخيرة ضد آينتراخت فرانكفورت. - حققت غروس مع بايرن خمسة ألقاب دوري ألماني، ولقب كأس ألمانيا، ولقبين كأس السوبر، وأعربت عن فخرها بما حققته وتطلعها لمستقبل صحي.

سيُودع نادي بايرن ميونخ الألماني حارسة مرماه، مالا غروس (24 سنة)، التي سبق وأن أُصيبت بمرض السرطان في فترة سابقة، وقررت إنهاء مسيرتها الاحترافية مع النادي البافاري في نهاية موسم 2025-2026.

وأُصيبت حارسة مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، مالا غروس (24 سنة)، بمرض السرطان في اللوزتين، وخضعت لعملية جراحية في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2024، وبعد غيابها عن الملاعب لأشهر، عادت إلى تشكيلة النادي البافاري في مواجهة نادي ليون الفرنسي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات في شهر مارس/آذار عام 2025.

وتنافست غروس على المشاركة في التشكيلة الأساسية هذا الموسم مع زميلتها إينا محمودوفيتش، التي شاركت في الخسارة أمام نادي برشلونة الإسباني في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنها لم تعد الحارسة الأساسية في تشكيلة النادي البافاري، بعد تعافيها من مرض السرطان، لتتخذ قرارها النهائي بمغادرة بايرن مع نهاية موسم 2025-2026.

وخاضت غروس آخر مباراة بقميص بايرن في الفوز على فيردر بريمن في الدوري الألماني الأسبوع الماضي، وسيكرمها النادي في مباراته الأخيرة هذا الموسم ضد آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت المقبل، وهي التي تُنهي مسيرتها مع النادي البافاري بعدد ألقاب مُميز؛ إذ تُوجت غروس مع بايرن بلقب الدوري الألماني خمس مرات، ولقب كأس ألمانيا مرة، ولقب كأس السوبر الألماني مرتين.

وعن مغادرة غروس قالت بيانكا ريش، مديرة كرة القدم النسائية في بايرن، ضمن بيان رسمي، الثلاثاء: "انضمت إلينا مالا كلاعبة شابة قادمة من بوخوم في 2019، وشقت طريقها إلى الفريق الأول، بفضل عزيمتها والتزامها، لتصبح حارسة المرمى الأولى. تأثرنا جميعاً بمرضها الخطير، ولكنها واصلت مشوارها بشجاعة وقوة وروح إيجابية، لتكون قدوة للآخرين"، في حين قالت غروس في رسالة خاصة عبر البيان الرسمي أيضاً: "طريقي لم يكن سهلاً، تطلب مني الكثير، ولكن استفدت بالمزيد في أوقات أخرى، وأتطلع الآن إلى المستقبل بصحة جيدة، وفخورة بما حققته في الماضي".