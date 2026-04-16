بايرن ميونخ يُنهي موسم ريال مدريد مبكراً... ماكينة هجومية لا ترحم

16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:39 (توقيت القدس)
لاعبو بايرن ميونخ على ملعب أرينا، 15 أبريل 2026 (مارفن إيبو غوينغور/Getty)
- تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة (4-3)، ليواجه باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة.
- أظهر بايرن ميونخ قوة هجومية هائلة، حيث سجل أهدافه عبر لويس دياز، مايكل أوليز، وهاري كين، مستفيداً من طرد إدواردو كامفينغا ليحقق انتصاراً مثيراً.
- ريال مدريد يعاني من ضعف دفاعي واضح، مما أدى إلى خروجه المبكر من البطولة الأوروبية، مع تراجع في الأداء المحلي خلف برشلونة.

نجح بايرن ميونخ الألماني في تخطي عقبة ضيفه ريال مدريد الإسباني، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وبعد انتصاره ذهاباً في مدريد، فاز النادي الألماني بنتيجة (4ـ3) على ضيفه الإسباني مساء الثلاثاء، ليضرب موعداً مع نصف النهائي للموسم الثاني توالياً، وسيواجه حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء ستغلفه الإثارة والندية المنتظرة.

وأظهر بايرن ميونخ أنه "ماكينة" أهداف حقيقية، بعد أن ضرب دفاع النادي الملكي في أربع مناسبات، حيث كان في ثلاث مناسبات متأخراً في النتيجة بسبب ضعف الدفاع وخاصة أخطاء حارسه مانويل نوير، ولكن الهجوم كان ينجح في كل مرة في قلب الطاولة، وتمسّك الفريق بفرص في الانتصار ليرفع النسق في آخر الدقائق، مستغلاً طرد الفرنسي إدواردو كامفينغا ليحقق انتصاراً مثيراً في واحدة من أفضل المباريات في البطولة. وتخطي "البافاري" أصبح اختبارا في عام 2026 بما أنه في الدور السابق استعرض هجومياً أمام أتلانتا الإيطالي.

ومنذ بداية الموسم، يقدم بايرن ميونخ مستوى جيداً هجومياً محطماً أرقامه السابقة في عدد الأهداف في موسم واحد، وتسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام ريال مدريد، يؤكد قوة هذا الفريق خاصة الثلاثي لويس دياز ومايكل أوليز وكذلك هاري كين، وكل لاعب منهما سجل هدفاً في لقاء العودة.

كين يمسك بالكرة خلال التدريبات في ميونخ، 14 أبريل 2026 (كارل جوزيف هيلدنبراند/Getty)
كما أنهى النادي الألماني، موسم منافسه الإسباني مبكراً، فبعد وداع كأس إسبانيا والتراجع خلف برشلونة بتسع نقاط في ترتيب الدوري المحلي، ودّع النادي الملكي المسابقة الأوروبية الأهم وبالتالي فإن نهاية الموسم لا تحمل أية تحديات، إلا محاولة حصد انتصار "شرفي" في لقاء الكلاسيكو. وقد أظهر الريال ضعفاً دفاعياً واضحاً أمام منافسه الألماني مع تواضع أداء البرازيلي فينيسيوس مقابل تألق التركي أردا غولر صاحب ثنائية مميزة.

