بايرن ميونخ يُجدد الثقة بمدربه كومباني والهدف لقب الأبطال
استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- أعلن نادي بايرن ميونخ تجديد عقد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني حتى صيف 2029، مما يعكس ثقة الإدارة في قدرته على استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.
- عبر كومباني عن امتنانه وفخره بثقة النادي، مشيرًا إلى تفهمه العميق للفريق وأجواء العمل الإيجابية التي ساعدته في تحقيق النجاح منذ توليه المنصب في يوليو 2024.
- قاد كومباني بايرن ميونخ لتحقيق 11 انتصارًا في جميع البطولات هذا الموسم، بما في ذلك الفوز بلقب السوبر المحلي، مما يعزز طموحاته في تحقيق المزيد من الألقاب.
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تجديد الثقة بالمدرب البلجيكي، فينسنت كومباني (39 عاماً)، لمدة عامين إضافيين، إذ سينتهي عقده في صيف عام 2029، ما يعني أن المدير الفني لديه جميع الدعم اللازم، من أجل المنافسة على إعادة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى خزائن العملاق "البافاري".
ونقل موقع نادي بايرن ميونخ عن مدربه كومباني، بعد تجديد عقده، قوله: "أنا ممتن جداً، وأشعر بالفخر، وأريد توجيه الشكر إلى إدارة الفريق على ثقتها، بالإضافة إلى أجواء العمل التي توفرت لي منذ أيامي الأولى هنا. لديّ شعور بأنني هنا منذ فترة طويلة وأنا أفهم الفريق جيداً"، ما يعني أن تصريحات صاحب الـ39 عاماً تدل على رغبة الإدارة في مواصلة رحلته، التي تُعد ناجحة حتى الآن.
ويأتي تجديد الثقة بالمدرب كومباني، بعدما تسلّم منصبه في شهر يوليو/ تموز عام 2024، واستطاع تحقيق النجاح في موسمه الأول، من خلال إعادة العملاق "البافاري" إلى منصة التتويج، عقب حسم لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، لكن يبقى التحدي الصعب أمام المدير الفني البلجيكي، متمثلاً بقدرته على قيادة الفريق، خلال الموسم الحالي، إلى حسم لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ سنوات طويلة.
ومنذ بداية الموسم الحالي، قاد كومباني ناديه بايرن ميونخ إلى تحقيق الانتصار في 11 مواجهة، بجميع البطولات المحلية والقارية، منها سبع مباريات في الدوري الألماني لكرة القدم، واثنتان في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في الكأس، بالإضافة إلى نجاحه في إحراز لقب بطولة السوبر المحلي، عقب الفوز على غريمه شتوتغارت، بهدفين مقابل هدف، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
Coach Vincent Kompany on his contract extension:— FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2025
🗣️ "𝗜 𝗮𝗺 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲𝗳𝘂𝗹, 𝗵𝗼𝗻𝗼𝘂𝗿𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗺𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁… pic.twitter.com/mJUIM5cidh
