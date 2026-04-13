بايرن ميونخ يوجه أنظاره إلى نجم منتخب إنكلترا ليلتحق بهاري كين

- يسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد لتعزيز هجومه، في صفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو، بعد موسم مميز محلياً وأوروبياً. - يعتمد الفريق على هجوم قوي بقيادة هاري كين ومايكل أوليسه، مع إضافة لويس دياز، ويعتبر غوردون أولوية بسبب دوره المحوري مع نيوكاسل وقدرته على التأقلم مع أسلوب المدرب فينسنت كومباني. - رغم تجارب سابقة متفاوتة في إنجلترا، يواصل بايرن خطته لتعزيز الفريق والمنافسة على الألقاب محلياً وقارياً.

يضع نادي بايرن ميونخ الألماني نصب عينيه التعاقد مع نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي أنتوني غوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو، ضمن مساعي النادي لتعزيز قوته الهجومية بعد موسم شهد تألقاً لافتاً على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويأتي هذا التحرك في ظل اعتماد الفريق البافاري على خط هجوم يقوده الإنكليزي هاري كين الذي يواصل تسجيل الأهداف بوتيرة مذهلة، إلى جانب الفرنسي مايكل أوليسه الذي يقدم موسماً استثنائياً، فضلاً عن الإضافة النوعية التي منحها الكولومبي لويس دياز منذ انضمامه، ما جعل المنظومة الهجومية أحد أبرز نقاط قوة الفريق هذا الموسم.

ووفقاً لتقارير صادرة عن شبكة "سكاي ألمانيا"، الاثنين، فإن إدارة بايرن تسعى لمواصلة هذا النهج من خلال التوجه مجدداً إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث برز اسم غوردون كأولوية رئيسية، نظراً لدوره المحوري مع نيوكاسل يونايتد، وقدرته على التأقلم مع أسلوب المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ويمتد عقد جوردون مع ناديه حتى عام 2030، من دون وجود شرط جزائي، ما يمنح نيوكاسل أفضلية في المفاوضات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن صفقة انتقاله قد تُحسم مقابل نحو 60 مليون يورو، كما بدأت بالفعل اتصالات أولية مع ممثلي اللاعب، في ظل رغبة بايرن في ضمه ليكون منافساً مباشراً لدياز على الجهة اليسرى، مع إمكانية استخدامه أيضاً في مركز المهاجم بفضل مرونته التكتيكية.

ورغم تجارب متفاوتة سابقة في سوق إنكلترا، بينها صفقة نيكولاس جاكسون التي لم تحقق النتائج المرجوة، إلا أن النادي البافاري يبدو متمسكاً بخطته، ويستعد للتحرك بقوة من أجل حسم صفقة غوردون، في إطار سعيه لمواصلة الهيمنة محلياً والمنافسة بقوة على الألقاب القارية، خاصة أنّه جلب في وقتٍ سابق كين من توتنهام، ودياز من ليفربول، وقبلهما العديد من الأسماء على غرار السنغالي ساديو ماني الذي رحل لاحقاً إلى نادي النصر السعودي.