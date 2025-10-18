- واصل بايرن ميونخ تألقه في الموسم 2025-2026 بفوزه على بوروسيا دورتموند 2-1، حيث سجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 21، محققًا الفوز السابع على التوالي في الدوري الألماني. - سيطر بايرن ميونخ على الشوط الأول، بينما تحسن أداء دورتموند في الشوط الثاني بعد دخول رامي بن سبعيني، لكن مايكل أوليز عزز تقدم بايرن بهدف ثانٍ في الدقيقة 78. - هاري كين وصل إلى 400 هدف في مسيرته، منها 104 مع بايرن، ورفع رصيده هذا الموسم إلى 22 هدفًا، مما يعكس قوة الفريق البافاري.

واصل نادي بايرن ميونخ نتائجه المميزة في الموسم الكروي الحالي، بعد أن تمكن من الإطاحة بغريمه بوروسيا دورتموند في "كلاسيكر" ألمانيا الأول لموسم 2025-2026، بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، وعرف اللقاء تألق المهاجم الإنكليزي، هاري كين (32 عاماً)، الذي كان نجم المواجهة دون منازع، بعد أن واصل هوايته المفضلة في هزّ الشباك وتحطيم الأرقام.

ودخلت تشكيلة نادي بايرن ميونخ اللقاء بقوة، وفرضت سيطرتها على دفاع بوروسيا دورتموند منذ البداية، وصنع لاعبو الفريق البافاري العديد من الفرص، أبرزها عبر جوشوا كيميش ومايكل أوليز ولويس دياز، لكن تألق الحارس السويسري، غريغور كوبيل، والتسرع في إنهاء الهجمات حرما الفريق من التقدم المبكر، ومع الدقيقة الـ 21، تمكن هاري كين من افتتاح باب التسجيل بعد أن حوّل ركلة ركنية برأسه في شباك دورتموند، ليمنح التقدم المستحق لأصحاب الأرض.

12 – Harry Kane erzielte 12 Tore in dieser Bundesliga-Saison, neben dem @FCBayern erzielten nur Eintracht Frankfurt (17) und Bayer 04 Leverkusen (16) als gesamtes Team mehr BL-Saisontore. Cheatcode. #FCBBVB pic.twitter.com/aTGsMYloEE — OptaFranz (@OptaFranz) October 18, 2025

ووصل هاري كين الآن إلى 400 هدف مع الأندية خلال مسيرته، من بينها 280 هدفاً مع توتنهام هوتسبيرز، و104 أهداف مع بايرن ميونخ، وتسعة أهداف مع ميلوول، وخمسة مع ليتون أورينت، وهدفان مع ليستر سيتي، كما رفع رصيده منذ بداية الموسم إلى 22 هدفاً مع النادي والمنتخب، بينها 19 هدفاً بقميص بايرن ميونخ بجميع البطولات، منها 12 في "البوندسليغا"، وهو رقم يفوق حصيلة معظم أندية الدوري، باستثناء آينتراخت فرانكفورت (17 هدفاً) وباير ليفركوزن (16 هدفاً) وبوروسيا دورتموند (13 هدفاً).

Harry Kane has now scored 400 club goals during his career.



◉ Tottenham (280)

◉ Bayern (104)

◉ Millwall (9)

◉ Leyton Orient (5)

◉ Leicester (2)



And he's also found the back of the net 76 times for England. 👏 pic.twitter.com/romAhJZFza — Squawka (@Squawka) October 18, 2025

وبعد الهدف الأول واصلت تشكيلة المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، ضغطها في محاولة لتسجيل الثاني، وكاد الفرنسي مايكل أوليز يضاعف النتيجة بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر، ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم البايرن بنتيجة (1-0). وشهد الشوط الثاني تحسناً واضحاً في أداء دورتموند بعد دخول المدافع الجزائري، رامي بن سبعيني، إذ سيطر الزوار على مجريات اللعب وهددوا مرمى الحارس الألماني المخضرم، مانويل نوير عبر نميشا وغيراسي وكريم أديمي، لكن الحظ لم يكن حليفهم.

وفي الوقت الذي تبادل فيه المدربان التغييرات، استغل مايكل أوليز خطأً فادحاً من البديل الإنكليزي، جوب بيلنغهام، ليخطف الكرة من أمام خط المرمى ويسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ 78، وسط فرحة كبيرة في مدرجات أليانز أرينا، ولم يستسلم دورتموند، إذ تمكن يوليان براندت من تقليص الفارق في الدقيقة الـ 84، لكن ذلك لم يمنع البافاري من تحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري، والـ 11 على التوالي في جميع المسابقات، مؤكداً بدايته القوية في موسم يبدو واعداً بالألقاب، في حين تعرض بوروسيا دورتموند للهزيمة الأولى هذا الموسم.