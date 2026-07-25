بايرن ميونخ ينهي أحلام ريال مدريد في ضمّ أوليسه

- حسم نادي بايرن ميونخ الجدل حول انتقال مايكل أوليسه إلى ريال مدريد، حيث أكد المدير الرياضي كريستوف فرويند بقاء اللاعب في الفريق، مشيراً إلى دوره الهام في الموسم المقبل. - تألق أوليسه في كأس العالم 2026، حيث أصبح أكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة (7)، متجاوزاً بيليه، مما زاد من قيمته في السوق. - بعد تأكيد بقاء أوليسه، يركز ريال مدريد جهوده على التعاقد مع يان ديوماندي من ساحل العاج، حيث قدم المدرب جوزيه مورينيو عرضه الأول.

وضع نادي بايرن ميونخ الألماني حداً للتكهنات التي ربطت النجم الفرنسي مايكل أوليسه (24 عاماً)، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد نهاية كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبلوغه نصف النهائي قبل الخروج على يد إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وأكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، كريستوف فرويند، أن مايكل أوليسه لن يرحل عن الفريق بحسب ما ذكر الصحافي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو وذلك على هامش مباراة ودية أمام فيسبادن أحد أندية الدرجات الدنيا في ألمانيا، والتي غاب عنها معظم نجوم الفريق باعتبار أنهم جميعاً في إجازات ما بعد رحلة المونديال.

وقال فرويند: "انتقال أوليسه إلى ريال مدريد؟ هذا ليس موضوعاً مطروحاً لدينا إطلاقاً. سيلعب دوراً هاماً مع بايرن ميونخ هذا الموسم أيضاً"، وبذلك أقفل بايرن ملف رحيل لاعبه المميز الذي استطاع أن يظهر قدراته على الساحة العالمية خلال الموسم الماضي ومن ثم في المونديال، ما يعني بحسب فابريزيو رومانو، أنّ جهود النادي الملكي ستتركز بالكامل خلال الفترة المقبلة على اللاعب يان ديوماندي من ساحل العاج، وبالفعل قدّم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضه الأول.

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وكان أوليسه قد أصبح أكثر لاعب يقدم تمريراتٍ حاسمة في المونديال (7) متجاوزاً الأسطورة البرازيلي الراحل، بيليه، وهو الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2024 قادماً من كريستال بالاس الإنكليزي، وينتهي عقده مع الفريق البافاري في عام 2029.