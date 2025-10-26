بايرن ميونخ ينافس ليفربول على صفقة مدافع إنكليزي

- يخطط بايرن ميونخ للتعاقد مع مدافع كريستال بالاس، مارك غويهي، لتعزيز دفاعه في دوري أبطال أوروبا، حيث التقى ممثلو النادي بممثلي اللاعب لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل. - غويهي يُعتبر خياراً مهماً لبايرن ميونخ، إذ يُعدّ صفقة رياضية ومالية مميزة، خاصة بعد إبلاغه كريستال بالاس بعدم تمديد عقده، مما يجعله متاحاً للانتقال الحر ويزيد من حدة المنافسة بين الأندية. - ليفربول وريال مدريد من بين الأندية المهتمة بضم غويهي، حيث حاول ليفربول ضمه سابقاً، بينما يسعى ريال مدريد للاستفادة من انتقاله الحر لتعزيز صفوفه.

يُخطط نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع مدافع فريق كريستال بالاس الإنكليزي، مارك غويهي (25 عاماً)، إذ التقى أعضاء من "البافاري" ممثلي اللاعب من أجل بحث إمكانية ضمّه إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم الخط الخلفي رغم وجود عديد الأسماء المميزة في صفوفه، ولكن متصدر الدوري الألماني يريد إعادة تشكيل دفاعه بأسماء جديدة وقوية تساعده على التألق في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أمس السبت، أن غويهي يمثل خياراً مهماً بالنسبة إلى النادي الألماني، ذلك أن ضمّ هذا اللاعب يُعَدّ صفقة مهمة رياضياً، وكذلك مالياً، بما أنه أعلم إدارة كريستال بالاس بأنه لن يمدد عقده مع الفريق، وبالتالي سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حرّ، ما يجعل التنافس شديداً بين مختلف الفرق القوية بهدف التعاقد معه، بما أن أكثر من فريق يراقبه منذ الميركاتو الصيفي، ولهذا حاول بايرن ميونخ الإسراع في إقناع اللاعب قبل بقية الأندية.

وكان ليفربول أكثر فريق ارتبط اسمه بالمدافع الإنكليزي، إذ حاول ضمّه في الميركاتو الصيفي الماضي، وكان يبدو قريباً من استقطابه تمهيداً لرحيل مدافعه الفرنسي إبراهيم كوناتي، الذي يرفض تمديد العقد مع "الريدز"، ولكن في النهاية فشل فريق المدرب الهولندي آرنو سلوت في الحصول على موافقة كريستال بالاس. كذلك يبدو ريال مدريد الإسباني مهتماً بضمّ اللاعب، ذلك أن النادي الملكي تَعوّد التعاقد مع الأسماء المميزة في صفقات انتقال حرّ، ولهذا فقد ينجح في الحصول على موافقته.