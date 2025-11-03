بايرن ميونخ يكشف أرباحه المالية.. أرقام قياسية

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، عن الأرباح المالية التي حققها في الموسم الماضي، إذ استطاع الوصول إلى إيرادات قياسية قاربت مليار يورو، وذلك على خلفية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي أعادت انتخاب هربرت هاينر رئيساً للعملاق "البافاري" لولاية ثالثة.

ونقل موقع نادي بايرن ميونخ الألماني عن رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن قوله إن حامل لقب "البوندسليغا" قد حقق إيرادات بلغت 978.3 مليون يورو في موسم 2024-2025، بزيادة قدرها 2.8% عما حققه العملاق "البافاري" في موسم 2023-2024، والذي بلغ 951.5 مليون يورو، ليبلغ صافي الربح 27.1 مليون يورو، مُضيفاً: "نريد أقصى قدر من النجاح الرياضي، وليس أقصى قدر من الربح الاقتصادي".

وتابع: "لا يزال بايرن ميونخ قوياً من الناحية المالية، ويسير على الطريق الصحيح على الصعيد الرياضي، ومتحداً بروح الفريق، ورغم الأوقات العصيبة وسوق الانتقالات التي بلغت آفاقاً جديدة، فقد حققنا مجدداً إيرادات قياسية وأرباحاً قوية. هذا يظهر قوة نادينا وتماسكه الاستثنائيين. لسنا متقلبين. نادي بايرن ميونخ مستقر. لا ننفق أكثر مما نكسب. هذا النهج جزء من فلسفتنا وسيظل دافعاً لنا في السنوات المقبلة".

وفي غضون ذلك، حصل هاينر على ما يقرب من 93% من الأصوات في إعادة انتخابه رئيساً للنادي بأكمله، الذي يضم أيضاً رياضات أخرى، بما في ذلك كرة السلة وتنس الطاولة والشطرنج والبولينغ. وتولى هاينر، الرئيس السابق لشركة "أديداس" للأدوات والمستلزمات الرياضية، رئاسة العملاق "البافاري" خلفاً لأولي هونيس عام 2019، وأُعيد انتخابه لأول مرة عام 2022، وأشار في حديثه إلى أن هذا المنصب "يجعلني مليئاً بالتواضع"، واصفاً بايرن بأنه "قوة هوية، وقدوة لأوروبا".

وتوج فريقا بايرن ميونخ لكرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فريق كرة السلة للرجال، بألقاب محلية في الموسم الماضي، ويتصدر فريقا كرة القدم جدول ترتيب الدوري الألماني للرجال والسيدات مجدداً في الذكرى الـ125 لتأسيس العملاق "البافاري"، الذي وصل عدد الأعضاء به إلى أكثر من 432500 عضو.