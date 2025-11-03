بايرن ميونخ يكشف أرباحه المالية.. أرقام قياسية

بعيدا عن الملاعب
برلين

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
03 نوفمبر 2025
من اجتماع الجمعية العمومية لنادي بايرن ميونخ، 2 نوفمبر 2025 (Getty)
من اجتماع الجمعية العمومية لنادي بايرن ميونخ، 2 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، عن الأرباح المالية التي حققها في الموسم الماضي، إذ استطاع الوصول إلى إيرادات قياسية قاربت مليار يورو، وذلك على خلفية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي أعادت انتخاب هربرت هاينر رئيساً للعملاق "البافاري" لولاية ثالثة.

ونقل موقع نادي بايرن ميونخ الألماني عن رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن قوله إن حامل لقب "البوندسليغا" قد حقق إيرادات بلغت 978.3 مليون يورو في موسم 2024-2025، بزيادة قدرها 2.8% عما حققه العملاق "البافاري" في موسم 2023-2024، والذي بلغ 951.5 مليون يورو، ليبلغ صافي الربح 27.1 مليون يورو، مُضيفاً: "نريد أقصى قدر من النجاح الرياضي، وليس أقصى قدر من الربح الاقتصادي".

وتابع: "لا يزال بايرن ميونخ قوياً من الناحية المالية، ويسير على الطريق الصحيح على الصعيد الرياضي، ومتحداً بروح الفريق، ورغم الأوقات العصيبة وسوق الانتقالات التي بلغت آفاقاً جديدة، فقد حققنا مجدداً إيرادات قياسية وأرباحاً قوية. هذا يظهر قوة نادينا وتماسكه الاستثنائيين. لسنا متقلبين. نادي بايرن ميونخ مستقر. لا ننفق أكثر مما نكسب. هذا النهج جزء من فلسفتنا وسيظل دافعاً لنا في السنوات المقبلة".

هاري كين مع بايرن ميونخ الألماني في ملعب أليانز أرينا، 1 نوفمبر 2025 (Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

برشلونة وصفقة هاري كين الكبيرة.. بند جزائي في المتناول؟

وفي غضون ذلك، حصل هاينر على ما يقرب من 93% من الأصوات في إعادة انتخابه رئيساً للنادي بأكمله، الذي يضم أيضاً رياضات أخرى، بما في ذلك كرة السلة وتنس الطاولة والشطرنج والبولينغ. وتولى هاينر، الرئيس السابق لشركة "أديداس" للأدوات والمستلزمات الرياضية، رئاسة العملاق "البافاري" خلفاً لأولي هونيس عام 2019، وأُعيد انتخابه لأول مرة عام 2022، وأشار في حديثه إلى أن هذا المنصب "يجعلني مليئاً بالتواضع"، واصفاً بايرن بأنه "قوة هوية، وقدوة لأوروبا".

وتوج فريقا بايرن ميونخ لكرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فريق كرة السلة للرجال، بألقاب محلية في الموسم الماضي، ويتصدر فريقا كرة القدم جدول ترتيب الدوري الألماني للرجال والسيدات مجدداً في الذكرى الـ125 لتأسيس العملاق "البافاري"، الذي وصل عدد الأعضاء به إلى أكثر من 432500 عضو.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
من تتويج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، 1 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أبطال أفريقيا: الترجي في مهمة سهلة وقمم نارية في مجموعة الأهلي

يريد مواهب المغرب السير على خطى أشبال الأطلس (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب المغرب وحلم جديد يراود مواهبه في مونديال الناشئين بقطر

كأس الكونفيدرالية الأفريقية في ملعب القاعرة الدولي، 19 مايو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الكونفيدرالية: قمة مصرية في مجموعة الموت وديربي جزائري-مغربي