واصل نادي بايرن ميونخ تألقه الكبير بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، محققاً فوزه الـ13 على التوالي بجميع المسابقات، وهذه المرة على حساب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني لكرة القدم، في لقاء شهد تألق الموهبة الصاعد، الألماني لينارت كارل (17 عاماً)، الذي عاد ليسجل مجدداً بعد أيام من تألقه اللافت في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي، ويخطف الأضواء بوصفه واحداً من الوجوه الجديدة التي تمثل مستقبل النادي البافاري في السنوات المقبلة.

وشارك لينارت كارل بديلاً لزميله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 75، وانتظر ثماني دقائق فقط ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة، مؤكداً حضور وجه جديد يضيء سماء البافاري، ومثبتاً أنه أحد أبرز الوعود الصاعدة في الفريق. وبهذا الهدف، رفع كارل رصيده إلى هدفين وتمريرة حاسمة في تسع مباريات خاض معظمها بديلاً، بمجموع بلغ 336 دقيقة منذ انطلاق الموسم، وهو معدل يبرز فعاليته الكبيرة أمام المرمى رغم حداثة سنه وقلة خبرته.

وأشعل لينارت كارل ملعب أليانز أرينا في أول ظهور أساسي له مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، عندما قاد فريقه للفوز الكبير على كلوب بروج (4-0)، إذ افتتح الجناح الألماني التسجيل منذ الدقيقة الخامسة بعد لمحة فنية رائعة، ليصبح بعمر 17 عاماً وثمانية أشهر، أصغر هدّاف ألماني في تاريخ دوري الأبطال، متجاوزاً رقم زميله جمال موسيالا، ونال بعد المباراة جائزة رجل اللقاء، وسط إشادات واسعة من زملائه، كما سبق له أن قدّم تمريرة حاسمة للإنكليزي هاري كين في لقاء هوفنهايم الشهر الماضي، مؤكداً أن قدوته في كرة القدم هو النرويجي مارتن أوديغارد.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إلى المدرب فينسنت كومباني لعدم اعتماده الكافي على المواهب الشابة منذ توليه تدريب الفريق في يوليو/ تموز 2024، إلا أن سياسة التعاقدات المتحفظة في الميركاتو الصيفي المنصرم، باستقدام ثلاثة لاعبين فقط هم الألماني جوناثان تاه، والكولومبي لويس دياز، والألماني الآخر توم بيشوف، دفعته لمنح كارل فرصته الذهبية، كما ساعد رحيل اللاعبين الألمانيين توماس مولر، وليروي ساني، والفرنسي كينغسلي كومان، إضافة إلى إصابة موسيالا الخطيرة خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس العالم للأندية سابقاً، على فتح الباب أمام النجم الشاب لينارت كارل ليصبح رمزاً لبداية مرحلة جديدة في بايرن ميونخ.

ويُذكر أن لينارت كارل، المولود في مدينة فرامرسباخ شمال بافاريا، تدرّج في أكاديمية بايرن ميونخ بعد انضمامه إليها في صيف 2022 قادماً من نادي فيكتوريا أشافنبورغ، ويعمل حالياً تحت إدارة وكيل الأعمال مايكل بالاك، أحد أساطير منتخب ألمانيا والفريق البافاري سابقاً، ويغتنم في الوقت الحالي فرصته في نادٍ نادراً ما يمنح لاعبي الأكاديمية مساحة المشاركة منذ نحو عقدين، إذ كان آخر مثال بارز هو توماس مولر في عام 2008.

ويعيش الموهبة الألماني صعوداً صاروخياً مع الفريق، وبعد مشاركته الأولى في دوري الأبطال أمام بافوس القبرصي (5-1)، أثبت أنه مشروع نجم كبير يتميز بثقته العالية وشجاعته في المراوغة وقدرته على صناعة الفارق من مركز الجناح الأيمن.