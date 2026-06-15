بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع هداف المنتخب المغربي

- بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع إسماعيل صيباري، نجم المنتخب المغربي، مقابل 55 مليون يورو من أيندهوفن، بعقد يمتد حتى 2031، مع إجراء الفحص الطبي في أمريكا خلال كأس العالم. - صيباري، الذي تألق في البطولة بتسجيله هدفاً ضد البرازيل، اختير كأفضل لاعب في الدوري الهولندي وساهم في فوز أيندهوفن بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وكان ضمن منتخب المغرب الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2025. - وُلد صيباري في إسبانيا وانتقل إلى بلجيكا، حيث لعب في فرق الشباب قبل انضمامه لأيندهوفن، ويُتوقع أيضاً انتقال ناثانييل براون إلى بايرن ميونخ.

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من التعاقد مع نجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري (25 عاماً). وذكر تقرير لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، أن بطل الدوري الألماني توصل لاتفاق مع فريق أيندهوفن الهولندي، لضم اللاعب مقابل نحو 55 مليون يورو (64 مليون دولار).

وأوضح التقرير أن لاعب خط الوسط وافق على عقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى 2031، ومن المقرر أن يخضع صيباري للفحص الطبي في أميركا أثناء إقامة كأس العالم، بينما يحضر طبيب بايرن، يوخن هانه، بالفعل في الولايات المتحدة مع المنتخب الألماني.

وكان اللاعب قد تصدر عناوين الصحف في البطولة بعد تسجيله هدفاً في المباراة التي تعادل فيها المنتخب المغربي 1-1 مع البرازيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. واختير صيباري كأفضل لاعب في الدوري الهولندي بعد لعبه دوراً بارزاً في قيادة أيندهوفن لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، كما كان ضمن منتخب المغرب الذي توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كرة عالمية روماريو ينصف المغرب ويحرج صحافية برازيلية

وولد صيباري في إسبانيا، ثم انتقل إلى بلجيكا في طفولته، ولعب لفرق الشباب في أندرلخت وجينك، قبل أن ينضم إلى فريق الرديف في أيندهوفن عام 2020، وجرى تصعيده إلى الفريق الأول في 2022. ولا يعد نجم المغرب هو اللاعب الوحيد المشارك لأول مرة في كأس العالم والمرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ، إذ يُتوقع أيضاً انتقال الظهير الأيسر الألماني ناثانييل براون، من آينتراخت فرانكفورت إلى بطل ألمانيا، مقابل حوالى 55 مليون يورو.