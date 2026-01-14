بايرن ميونخ يفتح الطريق أمام الريال وبرشلونة لضمّ شلوتربيك

- انسحب بايرن ميونخ من صفقة المدافع نيكو شلوتربيك، مما يفتح الباب أمام أندية أخرى للتنافس على ضمه، حيث لم تعد الصفقة مطروحة للنقاش بعد اكتمال خط الدفاع بقيادة دايوت أوباميكانو وجوناثان تاه. - يمتلك بايرن ميونخ خيارات دفاعية بديلة مثل هيروكي إيتو وكيم مين جاي وجوسيب ستانيسيتش، مع إمكانية تعزيز الدفاع بقدوم جيفايرو ريد من فاينورد. - قد يتغير الوضع إذا غادر كيم مين جاي، مما سيدفع بايرن للتفكير في ضم مدافع جديد مثل مارك غيهي من كريستال بالاس، الذي ينتهي عقده قريباً.

تراجع نادي بايرن ميونخ عن صفقة المدافع الألماني نيكو شلوتربيك (26 عاماً)، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى العملاق البافاري وترك فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة "سبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، ما سيفتح الباب أمام أندية أخرى كانت ترغب في المنافسة على ضمّه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن بايرن ميونخ انسحب من سباق التعاقد مع نيكو شلوتربيك، رغم أنّ اللاعب كان في الفترة الماضية مطلباً جدياً لإدارة النادي العريق، لكن في الوقت الحالي لم تعد الصفقة مطروحة للنقاش على الطاولة، حيث يرى الجهاز الفني، بقيادة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، أنّ خط الدفاع بات مكتملاً، إذ يشكّل الفرنسي دايوت أوباميكانو (27 عاماً)، الذي يقترب من تجديد عقده، ثنائياً دفاعياً ممتازاً مع الألماني جوناثان تاه (29 عاماً).

وأضاف المصدر أن بايرن ميونخ يمتلك في الوقت عينه خيارات بديلة على دكة البدلاء، على غرار الياباني هيروكي إيتو (26 عاماً)، والكوري الجنوبي كيم مين جاي (29 عاماً)، والكرواتي جوسيب ستانيسيتش (25 عاماً)، الذي سيتمكن بعد وصول الظهير الأيسر الهولندي جيفايرو ريد (19 عاماً) من نادي فاينورد في صفقةٍ شبه مؤكدة، اللعب بشكلٍ متكرر في مركز قلب الدفاع.

ومع ذلك، قد يتغيّر الوضع في أيّ لحظة، إذ يعتمد كلّ شيء على موقف كيم، إذا ما أبدى الكوري الجنوبي، خلافاً للتوقعات رغبة في مغادرة بايرن ميونخ، ما سيدفع الأخير إلى التفكير في التعاقد مع قلب دفاعٍ جديد، مع العلم أنّ الاهتمام سيكون منصباً في المقام الأول على ضمّ الإنكليزي مارك غيهي (25 عاما)، من نادي كريستال بالاس، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وهو محطّ أنظار أكثر من طرف، بينهم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وختم التقرير بأنّ انسحاب بايرن ميونخ من الصفقة يُعد خبراً سارّاً للأندية الأخرى الراغبة في ضمّ شلوتربيك، بعدما ارتبط اسمه بأكثر من فريق، بينهم عملاقا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك كلّ من ليفربول ومانشستر سيتي.