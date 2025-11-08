بايرن ميونخ يغري أوباميكانو بعرض خرافي قيمته 100 مليون يورو

- يواجه نادي بايرن ميونخ تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، مما يهدد برحيله مجانًا. يسعى النادي لتجديد عقده بعرض مالي ضخم لضمان استمراره. - توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مع أوباميكانو للانضمام إليه الصيف المقبل، مستفيدًا من استراتيجيته في استهداف اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء للحصول على انتقالات مجانية. - قدم أوباميكانو موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ، وأصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق، مما يجعل خسارته مجانًا ضربة موجعة للنادي.

يعيش نادي بايرن ميونخ الألماني على وقع مشكلةٍ كبيرة تتعلق بالحفاظ على نجم دفاعه الفرنسي دايوت أوباميكانو (27 عاماً)، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ما قد يسمح له بالرحيل مجاناً وخسارة أحد أبرز ركائز الخط الخلفي للنادي البافاري. وقد دفعت هذه الوضعية إدارة النادي إلى المسارعة في حسم الملف، سعياً لتجديد عقد اللاعب وضمان استمراره في ملعب أليانز أرينا لسنواتٍ مقبلة.

ووفقاً لما أورده وقع فيجاخيس الإسباني، أمس الجمعة، فقد توصّل نادي ريال مدريد الإسباني بالفعل إلى اتفاقٍ شفهي مع أوباميكانو تمهيداً لانضمامه إلى صفوفه الصيف المقبل، غير أنّ بايرن ميونخ لم يستسلم، وقرر التقدّم بعرضٍ مالي ضخم لإقناع اللاعب بتجديد عقده. ويتضمن العرض حصوله على 100 مليون يورو على مدار خمسة مواسم؛ أي ما يعادل 20 مليون يورو سنوياً، وهو رقم من شأنه أن يجعله أحد أعلى المدافعين أجراً في العالم.

ويأتي هذا التصعيد بعد موسمٍ مميز قدّمه أوباميكانو بقميص متصدر الدوري الألماني، بعد أن استعاد مستواه العالي وأصبح عنصراً أساسياً في منظومة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، ويرى النادي البافاري أن خسارة اللاعب مجاناً ستكون ضربة موجعة على المستويَين الرياضي والاقتصادي.

ويُعرف نادي ريال مدريد بنهجه القائم على استهداف اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء، من أجل الحصول على انتقالاتٍ مجانية، بينما يستثمر الأموال التي كان من المفترض أن تُدفع في رسوم التعاقد، في رفع القيمة المالية لعروضه المقدَّمة للاعبين. هذا الأسلوب مكّن النادي الملكي من إبرام العديد من الصفقات القوية في السنوات الأخيرة، آخرها الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول الإنكليزي، والفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.