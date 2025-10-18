بايرن ميونخ يعيد رسم مستقبل فيرنانديز بعيداً عن العروض السعودية

- بايرن ميونخ يسعى لضم برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، لتعزيز خط وسطه بعد موسم مضطرب، مستفيدًا من شخصيته القوية ورؤيته الحادة في الملعب، في خطوة تهدف لبناء مشروع أوروبي طموح. - فيرنانديز يرفض العروض السعودية المغرية، مفضلاً تحديًا أوروبيًا جديدًا مع بايرن ميونخ، حيث يرى فيه فرصة للعب على أعلى المستويات والمنافسة على دوري الأبطال، بعدما شعر بأن مانشستر يونايتد لم يعد يلبي طموحاته. - مانشستر يونايتد مستعد للتفاوض مقابل 46 مليون يورو، بينما بدأ بايرن ميونخ اتصالاته لترتيب البنود الشخصية، في خطوة قد تشكل منعطفًا في مسيرة فيرنانديز، وسط متابعة حذرة من جماهير يونايتد.

يغيّر بايرن ميونخ الألماني ملامح سوق الانتقالات من جديد، بعدما قرّر الدخول بقوة في مفاوضات ضم قائد مانشستر يونايتد الإنكليزي، برونو فيرنانديز (31 عاماً)، الذي أثار الجدل، بعد رفضه العروض السعودية المغرية، وجاء تحرك النادي البافاري ليعيد رسم مستقبل اللاعب البرتغالي، في خطوة تؤكد رغبته في بناء مشروع أوروبي أكثر طموحاً قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويبحث بايرن ميونخ عن قائد حقيقي في وسط الملعب يعيد التوازن إلى الفريق بعد موسم مضطرب محلياً وقارياً، فاختار فيرنانديز، صاحب الشخصية القوية والرؤية الحادة في الملعب. ويدرك مسؤولو النادي الألماني أنّ استقدام لاعب بمواصفاته سيمنح المدرب خيارات كثيرة وقيّمة في تشكيلته، خصوصاً بعد رحيل عدد من الأسماء الكبيرة في السنوات الأخيرة.

ويرفض فيرنانديز الانضمام إلى الدوري السعودي، رغم العروض السخية، التي تجاوزت 70 مليون يورو، إذ يفضّل خوض تحدٍ أوروبي جديد يليق بطموحه الشخصي، وفقاً لما نشره موقع تيم تالك البريطاني، أمس الجمعة، ويعتقد المقربون منه أنّ الانضمام إلى بايرن ميونخ سيمنحه فرصة اللعب على أعلى المستويات، والمنافسة على لقب دوري الأبطال، بعدما شعر بأن مانشستر يونايتد لم يعد قادراً على تلبية طموحاته في البطولات الكبرى.

ويستعد مانشستر يونايتد بدوره لفتح باب التفاوض مقابل عرض لا يقلّ عن 46 مليون يورو، وهو مبلغ يرى النادي الألماني أنه معقول بالنظر إلى عمر اللاعب وخبرته. وتشير التقارير إلى أنّ المدير الرياضي للفريق البافاري بدأ اتصالات مباشرة بوكيل فيرنانديز لترتيب البنود الشخصية، تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويُدرك فيرنانديز أن هذه الخطوة قد تشكّل منعطفاً في مسيرته، فهو سيغادر الدوري الإنكليزي، بعد خمس سنوات قضاها بين المجد والإحباط، والبحث عن بيئة أكثر استقراراً ومنافسة على الألقاب. أما جماهير مانشستر يونايتد فتتابع التطورات بحذر، إذ ترى في رحيل قائدها خسارة رمزية قبل أن تكون فنية، لكن واقع النتائج يفرض واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله.

ويواصل بايرن ميونخ في النهاية تنفيذ استراتيجيته القائمة على الجمع بين الخبرة والقيادة، رافضاً أن يترك نجوم أوروبا في متناول العروض السعودية، التي جذبت العديد من الأسماء الكبيرة. وبينما يُعيد النادي الألماني رسم مستقبل فيرنانديز، يبدو أن النجم البرتغالي بدوره يعيد رسم مسار طموح لم يخمد، رغم مرور السنوات وتغيّر القمصان.