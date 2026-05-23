بايرن ميونخ يطمع بلقب كأس ألمانيا لتتويج موسمه القياسي

يواجه بايرن ميونخ نظيره شتوتغارت حامل اللقب في نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، المقرر عند الساعة 21:00 بتوقيت القدس المحتلة، اليوم السبت، مدركاً أن الخسارة قد تُفسد ما كان أحد أكثر مواسمه الواعدة في الذاكرة الحديثة.

ويخوض بايرن نهائي الكأس متسلحاً بتفوقه على شتوتغارت ثلاث مرات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف في شباكه، ومع ذلك، ستكون الخسارة في المباراة النهائية موجعة لنادٍ بحجم طموحات العملاق البافاري وإمكاناته، وهو الذي قدّم أداءً مذهلاً مع ثلاث هزائم فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وأنهى الـ"بوندسليغا" متقدماً بفارق 16 نقطة عن نادي بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، كذلك سجل 122 هدفاً في 34 مباراة، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 101 هدف، وحققه بنفسه في موسم 1971-1972، منها 40 هدفاً سجلها بمفرده مهاجمه غيرد مولر.

وسيمنح الفوز العملاق البافاري أكثر من مجرد تتويج بموسم رائع، إذ سينهي أيضاً فترة جفاف طويلة وغير معتادة في مسابقة الكأس، وهو الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 20 لقباً بفارق 14 لقباً عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، لكنه لم يرفع الكأس منذ عام 2020، في أطول فترة غياب له عن التتويج بالمسابقة خلال هذا القرن.

وفي حال رفع الكأس، سيُحقق بايرن الثنائية المحلية للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق ألماني آخر أكثر من مرة واحدة. وكانت مواجهة بايرن وشتوتغارت قد افتتحت الموسم عبر مسابقة الكأس السوبر الألمانية التي تحمل حالياً اسم الأسطورة فرانتس بكنباور، وتجمع بطلي الدوري والكأس. ويعكس إسدال الستار على الموسم المحلي بالمواجهة ذاتها، حجم التطور الذي حققه شتوتغارت تحت قيادة مدربه سيباستيان هونيس، ابن شقيق الرجل النافذ في بايرن أولي هونيس، الذي تولى تدريب شتوتغارت عام 2023، بينما كان الفريق يصارع الهبوط، لكنه قاده لاحقاً إلى التأهل لدوري الأبطال مرتين وإحراز أول ألقابه منذ 28 عاماً.