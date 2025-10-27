بايرن ميونخ يصدم نجمه السابق بسبب ماضيه العائلي

- تراجعت إدارة بايرن ميونخ عن منح جيروم بواتينغ فرصة تدريبية تحت قيادة فينسنت كومباني، بعد اعتزاله اللعب، بسبب انتقادات جماهيرية قوية. - الجماهير عارضت عودة بواتينغ بسبب ماضيه العائلي واتهامات الاعتداء، مما دفع النادي للتراجع عن قراره، خاصة بعد ردود الفعل القوية في مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. - بواتينغ مطالب الآن بالبحث عن فريق آخر للتدريب والحصول على الشهادات اللازمة لمواصلة مسيرته التدريبية وفق القوانين.

تراجعت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني عن منح مدافعها السابق جيروم بواتينغ فرصة خوض فترة معايشة في النادي تحت قيادة المدرب البلجيكي فينست كومباني، لتطوير مهاراته التدريبية، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتزال اللعب نهائياً، إثر مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة وحصد الألقاب في أهم المسابقات، إضافة إلى تجربته الطويلة مع منتخب ألمانيا، إذ كان لاعباً أساسياً لمواسم عديدة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، أنه كان من المقرر في البداية أن يُكمل المدافع الدولي الألماني السابق البالغ من العمر 37 عاماً، فترة تدريب تحت قيادة فينسنت كومباني، ولكن إدارة بايرن ميونخ واجهت انتقادات قوية من قِبل الجماهير، التي لم ترحب بعودة بواتينغ إلى النادي، حتى ولو لفترة تدريبية قصيرة، بسبب ماضيه العائلي بعد الاتهامات بالاعتداء على صديقته السابقة بالضرب، وهو ما كلفه سابقاً غرامة مالية وصلت إلى 1.2 مليون يورو، كما أن هذه الأزمات أثرت في مسيرته، ودفعته إلى الرحيل عن النادي الألماني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تحركات جماهير النادي البافاري انطلقت منذ فترة من أجل دفع إدارة النادي للتراجع عن قرارها، فقد شهدت مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الأسبوع الماضي، رد فعل قوياً من الجماهير، التي رفعت لافتات تُعارض عودة بواتينغ، بما أنه لم يحترم تقاليد النادي، وطالبت باستبعاده، وهو ما فرض على إدارة "البافاري" حرمان مدافعها السابق من الفترة التدريبية، ومِن ثمّ سيكون مطالباً بالبحث عن فريق آخر يخضع معه للتدريب، للتعرّف إلى أسلوب تحضير المباريات، ثم خوض تكوين للحصول على الشهادة العلمية الأساسية حتى يستطيع التدريب لاحقاً كما تفرض القوانين.