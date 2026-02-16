بايرن ميونخ يستعيد هيبته أمام الكبار بغلق الباب أمام رحيل نجومه

- نجح بايرن ميونخ في تمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو حتى 2030، مما يعزز من قوة الفريق ويضمن استمرارية خبرته، موجهاً ضربة قوية للأندية المنافسة التي كانت تسعى لضمه مجاناً. - تمكن النادي الألماني من الحفاظ على مدافعه الكندي ألفونسو ديفيس، بعد مفاوضات طويلة، مما أحبط خطط ريال مدريد في التعاقد معه، وأكد على قدرة بايرن في الحفاظ على نجومه. - بايرن ميونخ يعزز مكانته الدولية من خلال صفقات قوية، مثل ضم النجم الفرنسي مايكل أوليز، ويستهدف نجوم الدوري الإنجليزي، مما يعكس استراتيجيته الجديدة في مواجهة التحديات المالية.

استعاد بايرن ميونخ الألماني قدرته على الوقوف أمام رغبة الأندية القوية أوروبياً في الفوز بخدمات نجومه، بعد أن نجح في تمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي سيواصل التجربة مع "البفاري" إلى 30 يونيو/ حزيران من عام 2030. ودخل النادي الألماني في مفاوضات طويلة مع المدافع الفرنسي، لإقناعه بتمديد العقد، وكسب في النهاية الرهان، حيث ضمن استمراره مع الفريق وبالتالي سيستفيد من خبرته الواسعة، موجهة ضربة قوية للأندية المنافسة له التي خططت للحصول على خدمات الفرنسي مجاناً.

ونجح بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي في تفادي رحيل مدافعه الكندي ألفونسو ديفيس حراً، فبعد أن ساد الاعتقاد بأنه في طريق إلى ريال مدريد الإسباني إلا أن الفريق الألماني كان حاسماً في الوقت المناسب، وبعد مفاوضات طويلة نجح في الوصول إلى مبتغاه ولم يرحل المدافع الكندي عن صفوف النادي، منهياً طموحات النادي الملكي الذي اضطرّ إلى البحث عن لاعب آخر يتعاقد معه ويؤمن الجهة اليسرى، وقال المدافع الفرنسي بعد تمديد العقد رسمياً: "لدينا أهداف كبيرة مشتركة. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع بايرن"، وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يان كريستيان دريسن، إن هذه الصفقة تؤكد مكانتنا على الساحة الدولية. إن التزامه الشخصي الثابت (أوباميكانو) هو إشارة قوية لمشروعنا الرياضي، ويشهد على التماسك الذي يسود داخل الفريق والنادي".

ونجح بايرن ميونخ في مقاومة أطماع الأندية المنافسة له، بما أنه خسر الكثير من اللاعبين في المواسم الأخيرة، بفشله في تمديد العقود مثل المدافع النمساوي ديفيد ألابا، أو بخضوعه إلى ضغط اللاعبين وقبول رحيلهم مكرهاً، مثلما حصل مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي دخل في صراع قوي مع إدارة النادي، أو المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي تمسّك بالرحيل عن "البفاري" لخوض تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه الآن بات قادراً على الصمود أمام استقطاب أسماء قوية، مثل المهاجم الإنكليزي هاري كين، الذي يعتبر من بين أفضل الهدافين في العالم، وأسماء أخرى تدافع عن ألوان الفريق، كما ضمّ النجم الفرنسي مايكل أوليز الذي يقدم مستويات رائعة، وهو بالتالي يستهدف نجوم الدوري الإنكليزي، بعد أن كان تركيزه على صفقات محلية أو من الدوري الإيطالي بسبب معاناة الأندية مالياً.