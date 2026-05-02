بايرن ميونخ يرفض بقاء جاكسون وتشلسي يتحرك قبل "الميركاتو"

- رفض بايرن ميونخ شراء عقد نيكولاس جاكسون من تشلسي بسبب أدائه غير المقنع وراتبه المرتفع، مما يعني عودته إلى تشلسي في الصيف. - تشلسي يواجه تحدياً في بيع جاكسون، الذي يمتد عقده حتى 2033، ويطلب 70 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً لمعظم الأندية. - الأندية القادرة على دفع المبلغ تشمل نيوكاسل وفنربخشة، وربما الأهلي السعودي، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد فوزه بدوري أبطال آسيا.

رفضت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني فكرة الإبقاء على النجم السنغالي نيكولاس جاكسون، الذي يلعب في صفوف العملاق البافاري على سبيل الإعارة، الأمر الذي جعل القائمين على تشلسي الإنكليزي يتحركون بشكل عاجل، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الجمعة، أن بايرن ميونخ يرفض فكرة شراء عقد جاكسون من تشلسي الإنكليزي، لأن إدارة العملاق البافاري لا تريد دفع الأموال في صفقة مهاجم لم يقدم شيئاً لكتيبة المدرب فنسنت كومباني في الموسم الجاري، رغم أن المهاجم السنغالي يتقاضى راتباً شهرياً عالياً، ما يعني عودته مرة أخرى إلى تشلسي الإنكليزي في الصيف.

وأوضحت أن إدارة تشلسي تشعر بورطة حقيقية، لأن جاكسون يملك عقداً مع "البلوز" حتى صيف 2033، لكن القائمين على الفريق الإنكليزي أخذوا قرارهم بالفعل، وهو عرض المهاجم السنغالي للبيع في سوق الانتقالات القادمة، مقابل الحصول على 70 مليون يورو، لكن القيمة المالية تبقى مرتفعة على الكثير من الأندية، التي ربما تفكر بالتحرك والدخول في مفاوضات مباشرة.

وتابعت أن الأندية القادرة على دفع هذا المبلغ الضخم لتشلسي معدودة في أوروبا، وهي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي وفنربخشة التركي، لكن ربما يدخل فريق الأهلي السعودي على الخط، وبخاصة أنّ هذا الأخير استطاع قبل عدة أيام حسم لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، ويبحث عن تعزيز صفوف بمهاجم جديد.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن بايرن ميونخ أغلق الباب نهائياً في وجه جاكسون، فيما يعلم تشلسي جيداً أن مسألة لعب السنغالي في صفوفه بالموسم القادم أمر بالغ الصعوبة، الأمر الذي يجعل خيار بيع عقده في سوق الانتقالات الصيفية أمر كبير للغاية، لكن تبقى معرفة اسم الفريق الذي سيدفع 70 مليون يورو، ويحسم الصفقة.