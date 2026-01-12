بايرن ميونخ يدخل سباق المنافسة مع السيتي لضمّ غيهي

- يتنافس بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على ضم المدافع الإنكليزي مارك غيهي بعد تألقه مع كريستال بالاس، حيث يسعى السيتي لضمه سريعًا بسبب إصابات لاعبيه، بينما يفضل بايرن الانتظار حتى الصيف المقبل. - كان من المتوقع انتقال غيهي إلى ليفربول الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدم إيجاد بديل، مما جعله هدفًا لأندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة. - وكيل غيهي، أوليفر غلاسنر، أشار إلى أن النادي سيعطي الأولوية للربح المادي إذا تلقى عرضًا مناسبًا، خاصة من مانشستر سيتي.

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني على خطّ الاهتمام باللاعب الإنكليزي مارك غيهي (25 عاماً)، بعد تألّقه اللافت مع نادي كريستال بالاس، وارتفاع نسبة رحيله بشكلٍ كبيرٍ عن الفريق اللندني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بينما يسعى مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إلى التعاقد معه بأسرع وقت.

وكان من المقرّر أن ينضمّ مارك غيهي إلى ليفربول الصيف الماضي، إلا أنّ صفقة انتقاله تعثّرت في اللحظات الأخيرة بسبب عدم تمكّن كريستال بالاس من إيجاد بديل، ومنذ ذلك الحين، يسعى الجميع لضمّه، فهو محطّ أنظار أندية الدوري الإنكليزي الممتاز وأنديةٍ أوروبيةٍ أخرى، وبينها عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، خاصةً أنّ عقده ينتهي هذا الصيف.

وكان وكيل الأعمال أوليفر غلاسنر قد تحدّث عن غيهي قائلًا في وقتٍ سابق، بحسب موقع فيتشاخيس الإسباني: "ينتهي عقده هذا الصيف، وإذا ما ظهر عرضٌ مناسبٌ، سيأتي وقتٌ يُعطي فيه النادي الأولوية للربح المادي على الاعتبارات الرياضية. لستُ ساذجًا لأتجاهل حقيقة أنّه إذا قدّم مانشستر سيتي عرضًا ضخمًا ورغب مارك في الرحيل، فسيحدث الانتقال".

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو، اليوم الاثنين، يُكثّف مانشستر سيتي جهوده لضمّ المدافع، ويتطلّع لضمّه خلال شهر يناير/كانون الثاني بسبب الإصابات طويلة الأمد التي تعرّض لها كلٌّ من يوسكو غفارديول وروبن دياز، في الوقت نفسه، يُبدي بايرن ميونخ رغبةً قوية في ضمّ غيهي، ويبدو أنّ اللاعب مُتحمّسٌ للانتقال إلى ألمانيا، لكن خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما يُعطي نقطةً لمصلحة النادي البافاري.