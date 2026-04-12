بايرن ميونخ يخسر نجمه الشاب في مواجهات مهمة من الموسم

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب نجمه الشاب في خط وسطه عن الملاعب لعدة مباريات، وذلك قبل فترة مهمة جداً للنادي البافاري، وتحديداً قبل القمة المرتقبة في مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي، أمس السبت، غياب نجمه الشاب لينارت كارل (18 سنة)، عن الملاعب لفترة بسبب تعرضه لإصابة قوية، وأكد النادي البافاري أن كارل تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، الأمر الذي يُعد ضربة قوية للمدرب البلجيكي فينسنت كومباني، نظراً إلى أهمية اللاعب واحداً من أبرز المواهب في النادي الألماني، سواء أكان لاعباً أساسياً أم ورقة احتياطية قوية.

وسيفتقد نادي بايرن ميونخ نجمه الشاب الذي يُقدم مستوى رائعاً جداً هذا الموسم أمام ريال مدريد الإسباني في مواجهة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة يحتاج فيها النادي البافاري إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأوروبية، خصوصاً بعد التقدم في مواجهة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو (2-1).

ولم يُحدد نادي بايرن ميونخ الألماني مدة غياب النجم الشاب صاحب الـ18 سنة، مكتفياً بالإشارة إلى إصابته بتمزق عضلي وغيابه عن تشكيلة المدرب البلجيكي كومباني لفترة غير محددة، ولكن بات من المؤكد أن اللاعب سيغيب عن مواجهتي سانت باولي في الجولة الـ28 من البوندسليغا وأيضاً قمة بوروسيا دورتموند المقررة في الجولة الـ29، إضافة إلى مباراة ريال مدريد المُرتقبة، وفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، أمس السبت.