بايرن ميونخ يختار حارس هولندا لخلافة مانويل نوير

- بايرن ميونخ يضع الحارس الهولندي بارت فيربروغين كخيار أول لخلافة مانويل نوير، مع متابعة تطوره عن كثب، في ظل احتمالية اعتزال نوير بنهاية الموسم الحالي. - فيربروغين، الذي يرتبط بعقد مع برايتون حتى 2028، يواجه اهتماماً من تشلسي أيضاً، مما يعزز موقف برايتون التفاوضي، خاصة مع قيمة الحارس السوقية البالغة 57 مليون يورو. - انضم فيربروغين إلى برايتون في 2023، وشارك في يورو 2024 مع هولندا، حيث لعب جميع المباريات حتى نصف النهائي.

وضع نادي بايرن ميونخ الألماني، الحارس الهولندي بارت فيربروغين (23 عاماً)، على رأس قائمة خياراته لخلافة قائده المخضرم مانويل نوير، في إطار تحركات مبكرة تهدف إلى تأمين مركز حراسة المرمى لسنوات مقبلة، بحسب ما ذكرته تقارير صحافية بريطانية، اليوم الخميس.

وأفاد الصحافي غرايم بيلي بأنّ إدارة النادي البافاري تتابع عن كثب تطور مستوى فيربورغين، إذ تعتبره المرشح الأنسب لتولي المسؤولية بعد نوير، الذي يقترب تدريجياً من إسدال الستار على مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية، مع النادي والمنتخب، لا سيما بعد تزايد الأنباء عن احتمالية اعتزال نوير (39 سنة) بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط الحارس الدولي الهولندي بعقدٍ مع نادي برايتون الإنكليزي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2028، ما يمنح النادي الإنكليزي موقفاً تفاوضياً قوياً، رغم أنّ قيمة الحارس السوقية حالياً تناهز الـ57 مليون يورو، وهو مبلغ قد يشكّل تحدياً خلال النقاشات بين الطرفين، لا سيما أنّ تشلسي يُعتبر أيضاً ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني أنّ تحرّك بايرن ميونخ يأتي ضمن خطة استراتيجية لإعادة هيكلة بعض المراكز الحساسة في التشكيلة، تحسباً للمرحلة المقبلة، إذ يسعى النادي إلى الحفاظ على استقراره الفني ومواصلة المنافسة بقوة على لقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وانضمّ فيربورغين إلى أندرلخت البلجيكي عام 2020 قادماً من نادي بريدا الهولندي، وخاض أول مباراة احترافية له في 2 مايو/ أيار 2021، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 بالدوري البلجيكي الممتاز أمام كلوب بروج. وفي 23 فبراير/ شباط 2023، تصدّى لجميع ركلات الترجيح الثلاث ضد نادي لودوغورتس رازغراد البلغاري في مباراة الإياب من الدور الإقصائي المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

وفي 3 يوليو/ تموز 2023، أعلن نادي برايتون توقيع عقد مع فيربورغين لمدة خمس سنوات، واختير للعب أساسياً بدلاً من الحارس الإنكليزي جيسون ستيل في أول مباراة للفريق خلال الموسم بتاريخ 26 أغسطس/ آب والتي انتهت بخسارة الفريق 1-3 على أرضه أمام ويستهام يونايتد. وفي 18 فبراير 2024، حافظ فيربورغين على نظافة شباكه للمرة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك خلال الفوز الساحق 5-0 على شيفيلد يونايتد.

على الصعيد الدولي بدأ رحلته يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لخوض مباراته الرسمية الأولى أمام فرنسا ليتعرّض للهزيمة بنتيجة 1-2، واختير لاحقاً لتشكيلة هولندا في يورو 2024، وشارك في جميع المباريات حتى نصف النهائي.