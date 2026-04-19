- توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ35 بعد فوزه على شتوتغارت 4-2، مستفيداً من خسارة بوروسيا دورتموند، ليواصل هيمنته على كرة القدم الألمانية بتحقيق 13 لقباً في آخر 14 موسماً، وتسجيل 109 أهداف هذا الموسم. - تألق هاري كين ومايكل أوليز بشكل لافت، حيث تجاوزا حاجز 30 مساهمة تهديفية في موسم واحد، وهو إنجاز لم يتحقق منذ موسم 2008-2009، بينما برز جمال موسيالا بمستويات مميزة في المباريات الحاسمة. - اعتمد بايرن على تدوير اللاعبين بشكل كبير، حيث شارك 31 لاعباً في الدوري هذا الموسم، مما يعكس بصمة المدرب فينسنت كومباني الذي حقق فوزه الخمسين في الدوري خلال 64 مباراة فقط.

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه بعد انتصاره على شتوتغارت 4-2، اليوم الأحد، مستفيداً من خسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم (1-2) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

وحقق بايرن لقبه الـ35 في البوندسليغا ليواصل هيمنته المطلقة على كرة القدم الألمانية، وبهذا الإنجاز أيضاً، توج الفريق البافاري بـ13 لقباً في آخر 14 موسماً، إلى جانب سلسلة تاريخية سابقة حقق خلالها 11 لقباً متتالياً بين عامي 2011 و2023، وهو رقم قياسي في الدوريات الأوروبية الكبرى. كما واصل الفريق موسمه الهجومي المميز بعدما تجاوز حاجز 100 هدف في الدوري هذا الموسم (109 أهداف) مؤكداً قوته الهجومية الكبيرة. وانضم بايرن إلى نادي أيندهوفن بوصفه أحد أوائل أبطال الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، في إنجاز يعكس استمرارية التفوق على المستويين المحلي والقاري.

بصمة واضحة لكين مع بايرن

وواصل الإنكليزي هاري كين، الذي سجل الهدف الرابع لفريقه، تقديم أرقامه الاستثنائية، بعدما وصل إلى 37 مساهمة تهديفية مباشرة في البوندسليغا، مؤكداً مكانته قائداً للخط الأمامي للفريق. وبجانبه، واصل الفرنسي مايكل أوليز تألقه الكبير، إذ يمتلك 30 مساهمة تهديفية (12 هدفاً و18 تمريرة حاسمة)، ليصبح الثنائي كين وأوليز أول لاعبين من بايرن يتجاوزان حاجز 30 مساهمة في موسم واحد منذ بدء تسجيل الإحصائيات الدقيقة في موسم 2004-2005. ولم يحدث هذا الإنجاز سابقاً سوى مرة واحدة في الدوري الألماني، عندما نجح ثنائي فولفسبورغ إيدين دزيكو وغرافيتي في موسم 2008-2009 التتويجي في تحقيق رقم مماثل. وفي جانب آخر، برز النجم الشاب جمال موسيالا الذي خاض مباراته رقم 150 في الدوري الألماني بقميص بايرن، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم بعد أسطورة النادي أويلي هوينيس.

وواصل موسيالا تقديم مستويات لافتة مؤخراً إثر تقديمه تمريرة حاسمة لزميله رافاييل غيريرو في الهدف الأول، بعد أن سجل وصنع أمام سانت باولي، ثم واصل تأثيره الكبير بصناعة هدف في مباراة دوري أبطال أوروبا المثيرة أمام ريال مدريد التي انتهت 3-3، مؤكداً جاهزيته في المرحلة الحاسمة من الموسم. وعلى مستوى العمق الفني، يمتلك بايرن ميونخ موسماً تاريخياً من حيث تدوير اللاعبين، إذ أصبح بارا سابوكو نداي اللاعب رقم 31 الذي يشارك مع الفريق في الدوري هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنادي يعكس الاعتماد الكبير على كامل عناصر المجموعة. هذا النهج عكس أيضاً بصمة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني الذي واصل توظيف كامل قدرات الفريق بنجاح واضح، وحقق فوزه الخمسين في الدوري الألماني خلال 64 مباراة فقط، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى بيب غوارديولا الذي وصل إلى هذا الإنجاز بشكل أسرع في تاريخ البوندسليغا.