بايرن ميونخ يحدد خليفة كين.. اسم مفاجئ يدخل الحسابات

- بدأ نادي بايرن ميونخ البحث عن مهاجم جديد لتعويض هاري كين، ويفكر في الهولندي برايان بروبي من سندرلاند كخيار مستقبلي، رغم المنافسة من أستون فيلا وفنربخشة. - بروبي، الذي انضم إلى سندرلاند من أياكس، يتميز بقوته البدنية وسرعته وقدرته التهديفية، لكنه تعرض لإساءات عنصرية بعد مباراة ضد توتنهام، مما أثار جدلاً واسعاً في إنكلترا. - أدان نادي سندرلاند هذه الإساءات العنصرية، مؤكدًا دعمه الكامل لبروبي، مشيرًا إلى أن العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو المجتمع.

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني البحث عن مهاجم جديد، لتعويض هدّافه الإنكليزي هاري كين (32 عاماً). وتدرس إدارة البافاري الكثير من الخيارات، من أجل ضمان وجود هدّاف مميز في صفوف الفريق، الذي تنتظره الكثير من التحديات في مختلف المسابقات، كما أن النادي لا يملك مهاجماً قادراً على تعويض كين، في حال قرّر المدرب إراحته في بعض المباريات، ولهذا فقد انطلق العمل من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

وأكد موقع لي ترانسفير الفرنسي، مساء الثلاثاء، أن بايرن ميونخ يعتبر لاعب سندرلاند الإنكليزي، الهولندي برايان بروبي (24 عاماً)، خياراً مهماً للمستقبل. وانضم بروبي إلى سندرلاند في الصيف الماضي قادماً من أياكس الهولندي، وبالتالي قد يرحل عن النادي بعد موسم واحد فقط من قدومه، بعد أن دفع سندرلاند مبلغاً بين 20 و25 مليون يورو للتعاقد معه. ويُبهر بروبي الجميع بقوته البدنية وسرعته، كما لفت اللاعب المرتبط بعقد مع سندرلاند حتى يونيو/حزيران 2029، الأنظار بقدرته التهديفية. لكن بايرن ميونخ يُواجه منافسة من ناديين أوروبيين، وإن كانا أصغر حجماً، إلا أنهما لا يقلان طموحاً، وهما أستون فيلا الإنكليزي، ونادي فنربخشة التركي.

وتعرّض مهاجم سندرلاند، برايان بروبي، لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز فريقه على توتنهام. وشنّ بعض من مشجعي النادي اللندني هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على اللاعب الهولندي، متهمين إياه بتعمد إصابة المدافع كريستيان روميرو. وهذه الحادثة أثارت جدلاً واسعاً في إنكلترا في الأيام الماضية، بسبب تزايد منسوب الإساءات العنصرية عبر منصات التواصل في الأشهر الماضية.

فبعد المباراة، امتلأت حسابات سندرلاند وبروبي على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل عنصرية، وفق ما نشره موقع سوفوت الفرنسي. وقد أدان نادي سندرلاند، بقيادة المدرب ريجيس لو بريس، هذه التصرفات فوراً في بيان جاء فيه: "نتضامن بقوة مع برايان ونقدم له دعمنا الكامل والثابت. هذه ليست حادثة معزولة. الإساءات الأخيرة التي وُجهت إلى رومين موندل ولوتشاريل جيرترويدا تُظهر بوضوح أن هذا السلوك شائع جداً، سواء في الملاعب أو على الإنترنت. العنصرية بغيضة ولا مكان لها في رياضتنا أو في مجتمعنا. وسنُدينها في كل مرة تحدث فيها".