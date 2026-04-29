بايرن ميونخ يبدأ مهمة تحصين نجومه.. مفاوضات كين وأوليز خط أحمر

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني مهمة تحصين نجومه قبل نهاية موسم 2025-2026، وذلك لحماية أفضل لاعبيه في ميركاتو الصيف وتحضيراً للموسم المقبل، الذي يطمح فيه النادي البافاري للاستمرار في العروض القوية والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وتحدث عضو المجلس الاستشاري لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينغيه، عن البدء بالتحضير لبناء فريق قوي للموسم المقبل، في تصريحات خاصة لموقع "تي أونلاين" الألماني، الاثنين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين النادي البافاري وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وأشار رومينغيه إلى أن نادي بايرن ميونخ سيبدأ مفاوضات تجديد عقد المهاجم الإنكليزي، هاري كين، من أجل المحافظة على أبرز هدافي النادي البافاري في السنوات الماضية، في وقت أشار إلى أن الجناح الفرنسي، مايكل أوليز، لا يُمكن المساس به أبداً وأنه خط أحمر، وسيكون لاعباً مع بطل البوندسليغا، بشكل مؤكد في الموسم المقبل.

وقال رومينغيه: "الأولوية حالياً لتجديد عقد المهاجم هاري كين. إن جلبه إلى نادي بايرن ميونخ كان انقلاباً مهماً في تاريخ النادي. من المعروف أنه كان يمتلك شرطاً جزائياً، لكنه لم يفعله وأعطى إشارة واضحة بأنه سيبقى بالتأكيد في ميونخ. وكما هو متفق عليه، سيعقد المسؤولون في الجانب العملي محادثات معه في مرحلة ما بعد نهاية الموسم".

في المقابل، أكد رومينغيه أهمية أوليز، الذي انضم إلى الفريق عام 2024 قادماً من كريستال بالاس، مسجلاً 39 هدفاً مع تقديم 45 تمريرة حاسمة، ورغم اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، أشار إلى أن اللاعب "الرائع" ليس للبيع، موضحاً أن إدارة بايرن قررت منذ سنوات "عدم بيع أي لاعب في المستقبل سنفتقده لأسباب رياضية. هذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال سارية حتى اليوم. في ما يخص اللاعب مثل أوليز، ليس هناك سعر ربما يجعلنا نتردد أو نتراجع عن قرارنا".