بايرن ميونخ مُهدد بخسارة هاري كين في ميركاتو الصيف

- يواجه نادي بايرن ميونخ تحديات في الحفاظ على مهاجمه هاري كين بسبب خلافات حول العقد الجديد ومدة السنوات، رغم ارتباطه بعقد حتى 2027. - تزايد اهتمام أندية كبرى مثل برشلونة بالتعاقد مع كين يزيد الضغط على بايرن ميونخ لتجنب خسارته في ميركاتو الصيف. - رغم انتهاء البند الجزائي في عقد كين، تعتقد إدارة بايرن ميونخ أن لديها الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق جديد قبل موسم 2026-2027.

بات نادي بايرن ميونخ الألماني مُهدداً بخسارة نجمه وهدافه المهاجم الإنكليزي هاري كين (32 سنة) في ميركاتو الصيف الحالي، وذلك بسبب بعض المشاكل الخفية في الكواليس بين نجم منتخب إنكلترا في مونديال 2026 وإدارة النادي البافاري، حيثُ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق رسمي حتى الآن.

ونشر موقع كيكر الألماني، الخميس، تفاصيل تخصُ مستقبل المهاجم الإنكليزي هاري كين مع نادي بايرن ميونخ، إذ أشار إلى أن هناك خلافات حول العقد الجديد مع الفريق ومدة السنوات التي يجب الاتفاق عليها، مع العلم أن كين مرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى عام 2027، ولكن على الطرفين التوصل إلى اتفاق قبل انطلاق موسم 2026-2027 من أجل تجنب الدخول في مفاوضات شاقة ومُعقدة.

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وتأتي هذه المعلومات في ظل اهتمام من عدة أندية كبيرة بالتعاقد مع هاري كين، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني الذي يسعى إلى التعاقد مع مهاجم رأس حربة هداف لتدعيم تشكيلته في موسم 2026-2027، بالإضافة إلى أندية أوروبية كبيرة أخرى تعمل من أجل محاولة خطف المهاجم الإنكليزي في ميركاتو الصيف، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على بايرن ميونخ هذا الصيف بغية تجنب خسارة مهاجم هداف مثل كين.

ووفقاً للمعلومات أيضاً، فإن إدارة بايرن ميونخ الألماني تعتقد أنها تملك اليد العليا في قضية هاري كين، لأن عقده يمتد حتى عام 2027، وبالتالي أمامها أشهر لإنهاء المفاوضات بنجاح، كما أنه لم يتم تفعيل البند الجزائي (لم يُدفع من أي نادٍ يريد التعاقد معه) في عقد المهاجم الإنكليزي الذي انتهى مفعوله قبل أيام قليلة، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق يقضي باستمرار كين مع النادي البافاري في الموسم المقبل، إلا لو قرر اللاعب المغادرة ورفض تجديد عقده لسنوات إضافية.