- حطم بايرن ميونخ الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، بتسجيله 102 هدفًا، متجاوزًا الرقم السابق الذي صمد 54 عامًا، بقيادة الثلاثي الهجومي هاري كين، لويس دياز، ومايكل أوليز. - ساهمت الأهداف العكسية والكرات الثابتة في تعزيز حصيلة الفريق، حيث سجل بايرن 28 هدفًا من الركلات الثابتة، مما يعكس تنوعًا هجوميًا تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. - يستمر بايرن في رفع سقف التوقعات الهجومية، مع بقاء خمس مباريات في الموسم، مما يعزز مكانته كقوة هجومية لا تُضاهى في البوندسليغا.

حطّم بايرن ميونخ الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، اليوم السبت، على ملعب سانت باولي. وسجل لاعب الوسط ليون غوريتسكا الهدف الذي كسر أخيراً الرقم التاريخي في كرة القدم الألمانية، بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ53 في مباراة بايرن ميونخ أمام سانت باولي، ليقود فريقه إلى إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الألماني.

وحطم الهدف رقم 102 لبايرن ميونخ في الموسم الحالي من الدوري الألماني "البوندسليغا" الرقم القياسي الذي صمد مدة 54 عاماً، والمسجل باسم الفريق الأسطوري في موسم 1971-1972 بقيادة غيرد مولر وفرانتس بكنباور وأولي هونيس، والذي توقف عند 101 هدف، وجاء كسر هذا الرقم مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي، حيث تمكن عدد كبير من لاعبي الفريق من التسجيل هذا الموسم، إلى جانب ثلاثة أهداف عكسية ساهمت بدورها في تعزيز الحصيلة التهديفية، من بينها هدف لويك بادي، لاعب باير ليفركوزن، في مباراة انتهت 3-0، إضافة إلى هدفين عكسيين من لاعبي فولفسبورغ في خسارتهم الثقيلة 8-1.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الألماني، فرغم هذا التنوع، جاءت الحصة الأكبر من الأهداف عبر الثلاثي الهجومي المميز: هاري كين بـ31 هدفاً، لويس دياز بـ15 هدفاً، ومايكل أوليز بـ11 هدفاً، حيث ساهم هذا الثلاثي وحده بنسبة تتجاوز 56% من إجمالي أهداف الفريق. كما برزت بعض اللقطات الفردية المميزة خلال الموسم، مثل هدف الشاب لينارت كارل في مواجهة ماينتز، والذي جاء بعد تمريرة من سيرج غنابري، بينما سجل هاري كين هدفاً استثنائياً أمام لايبزيغ بتسديدة نادرة من خارج المنطقة. وفي مباراة أخرى أمام شتوتغارت، سجل كين هدفاً صاروخياً بلغت سرعته 128 كيلومتراً في الساعة، بينما أحرز لويس دياز هدفاً مميزاً في شباك يونيون برلين من زاوية صعبة للغاية، ليُتوج لاحقاً أفضل هدف في ألمانيا لعام 2025.

وتُظهر الإحصائيات مدى قوة بايرن الهجومية، حيث سجل الفريق أهدافاً في جميع مباريات الموسم، كما يتصدر عدة مؤشرات مثل الأهداف في الشوط الأول والثاني والهجمات المرتدة، إضافة إلى تسجيله 100% من ركلات الجزاء بفضل كين وجمال موسيالا. كما يُعد الفريق الأقوى في الكرات الثابتة هذا الموسم بتسجيل 28 هدفاً من الركلات الثابتة، بينها 13 من الركنيات و4 من الركلات الحرة، ما يعكس تنوعاً هجومياً كبيراً تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. ومع استمرار الموسم وبقاء خمس مباريات، يبدو أن بايرن ميونخ لا يكتفي بكسر الرقم القياسي، بل يواصل رفع سقف التوقعات الهجومية في طريقه إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البوندسليغا.