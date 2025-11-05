بايرن ميونخ بنسخة كومباني.. كرة جماعية تُعيد المجد الأوروبي

- حقق بايرن ميونخ فوزاً مهماً على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، بفضل تألق الكولومبي لويس دياز الذي سجل هدفي الانتصار، مما يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق. - سيطر بايرن ميونخ تكتيكياً على المباراة بفضل دفاعه المتماسك وهجماته المرتدة القاتلة، ليواصل سلسلة انتصاراته المثالية هذا الموسم بـ16 فوزاً في 16 مباراة. - رغم تألقه، تعرض لويس دياز للطرد بعد تدخل عنيف على أشرف حكيمي، مما أضاف توتراً للمباراة، بينما شهدت باقي المواجهات نتائج متنوعة في دوري الأبطال.

قدّم فريق بايرن ميونخ الألماني عرضاً نموذجياً خارج الديار، بعدما حقّق فوزاً ثميناً على باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ليلة امتزجت فيها الفاعلية الألمانية بتألق الكولومبي لويس دياز، الذي أحرز هدفي الانتصار (انتهى اللقاء 2-1).

ومنذ الدقائق الأولى، فرض رجال المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، سيطرتهم التكتيكية المحكمة، معتمدين على دفاع متماسك وهجمات مرتدة قاتلة أربكت دفاع الفريق الباريسي (يتصدر بايرن دوري الأبطال حالياً بالعلامة الكاملة وحقق 16 انتصاراً في 16 مباراة هذا الموسم). وبرز بشكل لافت الجناح الكولومبي، لويس دياز، الذي كان محور الخطورة في كل هجمة تقريباً، بفضل سرعته ومهارته العالية في المساحات.

وواصل دياز أداءه اللافت هذا الموسم مع النادي البافاري، بعدما ساهم في تسجيل 15 هدفاً خلال 16 مباراة فقط، بين صناعة وتسجيل، مؤكداً مكانته أحد أبرز نجوم الفريق. وبهذه الثنائية أمام باريس، تجاوز دياز رقم مواطنه راداميل فالكاو، وانضم إلى جاكسون مارتينيز، ضمن أحد الكولومبيين القلائل، الذين وصلوا إلى 13 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". لكن فرحة بايرن الكبيرة تحوّلت إلى لحظة توتر، بعدما تسبب دياز نفسه في إصابة خطيرة للنجم المغربي، أشرف حكيمي، ليتدخّل حكم الفيديو المساعد "الفار" لاستدعاء الحكم الإيطالي، ماوريتسيو مارياني، الذي راجع اللقطة، قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لويس دياز، ليُختتم الشوط الأول على وقع فوضى وذهول داخل ملعب حديقة الأمراء.

وفي باقي المواجهات، تعادل نابولي الإيطالي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني دون أهداف، فيما فاز أرسنال الإنكليزي على سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة، أحرزها الإنكليزي بوكايو ساكا من ركلة جزاء، والإسباني ميكيل ميرينو في مناسبتين. وتغلّب أتلتيكو مدريد الإسباني على أونيون سان جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنكليزي كونور غالاغر، قبل أن يرد سانت جيلواز بهدف عبر روس سيكيس، ليختتم ماركوس يورينتي ثلاثية الفريق المدريدي.

وانتصر ليفربول على ريال مدريد بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر. وحقق توتنهام الإنكليزي فوزاً عريضاً على كوبنهاغن الدنماركي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل أولمبياكوس اليوناني مع آيندهوفن الهولندي بهدف لمثله، كما تعادل يوفنتوس الإيطالي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي بالنتيجة ذاتها، فيما خسر بودو غليمت النرويجي أمام موناكو الفرنسي بهدف نظيف.