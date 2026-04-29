- أثارت قرارات الحكم السويسري ساندرو شيرر جدلاً في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث رفض احتساب ركلة جزاء لباريس بعد سقوط ديمبيلي، واعتبر الخبير التحكيمي جمال الشريف القرار صحيحاً. - حصل بايرن على ركلة جزاء بعد تدخل بين دياز ومدافع باريس، واعتبر الشريف القرار خاطئاً لأن دياز لم يكن يلعب باتجاه الكرة. - في الوقت البدل الضائع، حصل باريس على ركلة جزاء صحيحة بعد لمسة يد من ديفيز، وأكدت تقنية الفار صحة هدف بايرن الرابع.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضية، حول صحة قرارات الحكم السويسري ساندرو شيرر.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف عن رأيه حول مُطالبة نجوم باريس سان جيرمان بركلة جزاء في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، بقوله: "استقبل عثمان ديمبيلي الكرة بمشط قدمه اليمنى على الحدود الخارجية لمنطقة جزاء بايرن ميونخ، حيث كان ألكسندر بافلوفيتش يراقبه، والذي استطاع تحويل مسار الكرة بقدمه اليسرى، ثم تحرك مع الكرة لداخل منطقة الجزاء بوجود منافسه، وقام باستخدام كعب قدمه اليمنى إلى الخلف، من دون أن يرتكب مخالفة دفع أو عرقلة، الأمر الذي جعل المهاجم الفرنسي يفقد القدرة على السيطرة على الكرة أو استعادتها، وفضّل عملية السقوط داخل منطقة الجزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح الباريسي".

وعن صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها بايرن ميونخ في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "وصلت الكرة إلى لويس دياز، الذي استطاع السيطرة على الكرة بقدمه اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، وتحرك معه ويليان باتشو، الذي قفز، في محاولة للوصول إلى الكرة بقدمه وساقه اليسرى، لكن مهاجم العملاق البافاري ترك الكرة، وتحرك بأسفل قدمه اليمنى باتجاه ساق مدافع باريس سان جيرمان، الذي حاول الوصول إلى الكرة".

وتابع: "قام لويس دياز بركل الساق وإبعادها عن الوصول إلى الكرة، التي تتحرك داخل منطقة الجزاء، ومن ثمّ سقطت قدم مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي قام بعملية الركل على الأرض، بينما تابع ويليان باتشو قفزه وانزلاقه نحو الكرة، ليصدم قدم خصمه اليمنى المرتكزة على الأرض بقدمه اليسرى، والحكم منح ركلة جزاء، وأعتقد أن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح العملاق البافاري لم يكن صحيحاً، لأن لويس دياز ترك الكرة ولم يلعب باتجاهها وحرك قدمه اليسرى صوب منافسه، ويجب أن يكون هناك خطأ على المهاجم وليس العكس".

وحول ركلة الجزاء، التي حصل عليها باريس سان جيرمان في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الذي اقترب من حدود منطقة الجزاء، وحاول رفع الكرة بقدمه اليمنى، وفي تلك اللحظة، رفع مدافع بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز، الذي كان يضع يديه خلف ظهره ليتفادى عملية لمس اليد، يده اليسرى إلى الأمام، مما جعل جسد الظهير الأيسر أكبر بشكل غير طبيعي".

وأوضح: "كان على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء بشكل مباشر، لكنه أمر بمواصلة اللعب، وعند أول توقف، طلبت حجرة الفار من قاضي المواجهة مراجعة الحالة على الشاشة، ليتبين له أن ألفونسو ديفيز حرّك يده وجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ما ساهم بمنع مرور الكرة، رغم أن الكرة لمست جسم المدافع قبل لمسة اليد، لكن مسار الكرة تابع طريقه دون تغيير، ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح باريس سان جيرمان في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول".

أما عن صحة هدف بايرن ميونخ الرابع في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، فقال الشريف: "مرر هاري كين الموجود داخل دائرة المنتصف كرة طويلة باتجاه زميله لويس دياز، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن ماركينيوس كان الأقرب إلى خط مرماه من منافسه، وبالتالي كان متقدماً بقدمه اليسرى عن قدم خصمه، هنا الحكمة المساعدة احتفظت بقرارها، فاستمر اللعب واستطاع مهاجم العملاق البافاري لويس دياز إحراز الهدف الرابع لفريقه".

وختم الشريف حديثه: "هنا رفعت الحكمة المساعدة رايتها بوجود حالة تسلل على لويس دياز، لكن تقنية الفار تدخلت في هذه الحالة قبل استئناف اللعب، وأثبتت أن مهاجم بايرن ميونخ كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن ماركينيوس كان الأقرب إلى خط مرماه، وبالتالي القرار النهائي للحكم السويسري ساندرو شيرر كان صحيحاً باحتساب هدف بايرن ميونخ الرابع ضد باريس سان جيرمان".