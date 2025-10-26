باولو فيراري بين المجد والانهيار في مسيرة كروية متناقضة

- بدأ باولو فيراري مسيرته الكروية مع نادي روزاريو سنترال في 2001، وانتقل إلى ريفر بليت في 2005، حيث أصبح الظهير الأيمن الأساسي وحقق لقب "كلاوسورا" 2008. - بعد هبوط ريفر بليت، عاد فيراري إلى روزاريو سنترال في 2012، وساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الممتازة، واعتزل في 2018 بعد 364 مباراة. - بعد اعتزاله، تولى فيراري دوراً إدارياً في روزاريو سنترال كمنسق للفئات السنية، مما يعكس وفاءه للنادي الذي بدأ فيه مسيرته.

يُعد العثور على لاعبين قضوا كامل مسيرتهم في نادٍ واحد أمراً نادراً في كرة القدم الحديثة، ورغم وجود بعض الحالات الاستثنائية، فإن من الصعب أيضاً إيجاد لاعبين دافعوا عن ألوان ناديين فقط طوال مشوارهم. ومن بين تلك الحالات القليلة يبرز اسم باولو فيراري (43 عاماً)، الذي ظل وفياً لهذه القاعدة حتى بعد اعتزاله، إذ يواصل عمله حالياً داخل أروقة نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.

بداية من القاعدة إلى الفريق الأول

ظهر الأرجنتيني باولو فيراري لأول مرة مع الفريق الأول لنادي روزاريو سنترال في نهاية عام 2001، خلال مباراة أمام إندبندينتي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الأبرتورا. ولعب حينها في مركز الظهير الأيسر، رغم كونه أيمن القدم، بعدما جربه مدرب الفئات السنية، خورخي غارسيا، في هذا المركز، بينما كان في الأساس لاعب وسط.

ورغم أن الفريق الأرجنتيني لم يحقق إنجازات كبيرة في بداية الألفية، إلا أن فيراري كان من أبرز عناصره، وشارك في الفوز التاريخي على مواطنه نيويلز أولد بويز في كوبا سودأمريكانا 2005 قبل الخروج أمام إنترناسيونال البرازيلي. وجذب تألقه اهتمام الأندية الكبرى، فكان ريفر بليت من ظفر بخدماته في ديسمبر/ كانون الأول 2005 مقابل نحو مليون دولار، بحثاً عن ظهير أيمن ثابت، بعد اعتزال هرنان دياز ورحيل غوستافو لومباردي.

وطوال خمس سنوات قضاها في ملعب المونومينتال، تعاقب على تدريب ريفر أسماء عديدة، مثل دانييل باساريلا ودييغو سيميوني وليو أسترادا وأنخيل كابا، لكن ظل مركز الظهير الأيمن محجوزاً لفيراري. ورغم مرور النادي بمرحلة من أصعب فتراته التاريخية، فإن اللاعب نجح في التتويج بلقب "كلاوسورا" 2008، وسجّل هدفاً في الجولة الأولى أمام خيمناسيا دي خوخوي. إلا أن الموسم التالي شهد انهياراً كبيراً انتهى بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية في يونيو/ حزيران 2011، وكان فيراري ضمن القائمة.

وفاء من فيراري رغم العروض

تلقى فيراري عروضاً خارجية، من بينها الدوري الإسباني، لكنه رفض الرحيل، بعدما أكدت له إدارة النادي أهميته، فاعتبر ذلك "علامة تقدير" وفضّل البقاء. اختتم رحلته مع ريفر بعد الهبوط، برصيد 223 مباراة و15 هدفاً، ودخل قائمة أكثر 40 لاعباً مشاركة في تاريخ النادي. وقال لاحقاً في برنامج تلفزيوني عام 2021: "رغم الصعوبات، كنت دائماً ملتزماً تجاه ريفر. قدمت كل ما لديّ وشعرت بمحبة الجماهير. أنا مشجع لسنترال، لكن لديّ مودة كبيرة لريفر بليت".

العودة إلى العشق الأول

بعد نهاية تجربته في فريق العاصمة الأرجنتينية، عاد فيراري إلى روزاريو سنترال، النادي الذي يحمل ألوانه في قلبه، للمساهمة في عودته إلى الدرجة الممتازة بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية. ورغم فشل المحاولة الأولى أمام سان مارتين دي سان خوان في مباراة الملحق، فقد نجح الفريق في موسم 2012-2013 بتحقيق 74 نقطة والصعود إلى دوري الأضواء.

واستمر فيراري سبع سنوات إضافية مع سنترال، قبل أن يعلن اعتزاله منتصف 2018، بعد التتويج بكأس الأرجنتين أمام خيمناسيا دي لا بلاتا. وخاض 364 مباراة، ليصبح ضمن الخماسي التاريخي الأكثر تمثيلاً للنادي، متقدماً على أسماء لامعة، مثل ألدو بوي وإدغاردو باوزا وكارلوس أيما وماركو روبن.

من لاعب إلى قائد إداري

باستثناء قضائه فترة قصيرة مدرباً لفريق سان مارتين دي سان خوان في الدرجة الأولى بين 2020 و2021، ظل ارتباط فيراري بنادي روزاريو سنترال متواصلاً. عمل في فرق الشباب، وتولى مهمة المدرب المؤقت عام 2019، كذلك كان مساعداً في الجهاز الفني لماتياس ليكي بعد رحيل روسو. واليوم، يشغل منصب منسق الفئات السنية في النادي، ويواصل يومياً عمله في ممرات ملعب "العملاق دي أرويتو"، حيث بدأت مسيرته قبل أكثر من عقدين.