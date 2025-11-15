- تأهل منتخب المغرب تحت 17 عاماً إلى دور الـ16 في كأس العالم بقطر بعد فوزه على الولايات المتحدة بركلات الترجيح، حيث أظهر الفريق مستوى مميزاً وأداءً جماعياً قوياً بقيادة المدرب نبيل باها. - أشاد باها بأداء لاعبيه، مشيراً إلى التحولات السريعة والضغط الجيد الذي أربك المنافس، وأكد أن تألق اللاعب بن عروس هو نتيجة للعمل الجماعي. - استعداداً لمواجهة مالي، يركز المنتخب على الراحة واستعادة الانتعاش، مع الحفاظ على الروح والطموح لتحقيق نتائج أفضل في البطولة.

حقق منتخب المغرب تحت 17 عاماً تأهلاً ثميناً إلى دور الـ16 من كأس العالم في قطر، بعد فوزه المثير على الولايات المتحدة بركلات الترجيح، مساء الجمعة، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1). وبعد المباراة، عبّر مدرب المنتخب، نبيل باها (44 عاماً)، عن رضاه الكبير على أداء لاعبيه، مؤكداً أن الفريق قدّم أخيراً جزءاً من مستواه الحقيقي.

وقال باها في تصريحاته لـ "العربي الجديد"، إن المنتخب لم يُظهر صورته الحقيقية في المباريات السابقة، لكن مواجهة الولايات المتحدة كانت مختلفة منذ الدقيقة الأولى، إذ دخل اللاعبون بعقلية قوية ورغبة واضحة في فرض الأسلوب عبر الضغط والتمركز الجيد والتحولات السريعة، وهو ما أربك المنافس وخلق مشاكل حقيقية له، خاصة على الأطراف". وعن تألق اللاعب بن عروس، الذي خطف الأنظار، شدد باها على أن ما حدث هو مجرد ثمرة عمل جماعي، مضيفاً: "الفريق هو من يبدأ العمل، وهناك لاعبون ينهون المجهود… وبن عروس أحد الذين ينهون العمل".

وتوقّف مدرب "أشبال الأطلس" عند مسألة الفرص الضائعة، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له هو ردة الفعل الإيجابية التي أظهرها اللاعبون رغم التسرع في بعض القرارات داخل منطقة الجزاء. وقال إن هذه التفاصيل جزء طبيعي من كرة القدم، خصوصاً للاعبين بين 16 و17 عاماً ما زالوا يتعلمون، مشيراً إلى أن مواجهة بهذا الحجم ستمنح اللاعبين خبرة كبيرة، وأن الأداء سيكون أفضل في المباراة المقبلة.

وعن مقابلة مالي المقبلة، قال باها إن المنتخب سيستمتع أولاً بفرحة التأهل، قبل أن يبدأ الطاقم الفني تحليل مباراة مالي التي أُقيمت في اليوم نفسه. وأضاف: "نعرف المنتخب المالي جيداً، لقد فزنا عليه في كأس أفريقيا الماضية، لكنها ستكون مباراة مختلفة ومعقدة. الأهم الآن هو الراحة واستعادة الانتعاش قبل الدخول في الاستعدادات، وختم باها بالتأكيد أن التأهل مستحق، وأن المنتخب سيواصل العمل بنفس الروح والطموح، من أجل بلوغ أبعد مرحلة ممكنة في البطولة.