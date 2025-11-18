باها يروي أسرار مفاجآت المغرب في مونديال الناشئين ويتوعد البرازيل

- قاد نبيل باها منتخب المغرب للناشئين للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، بعد فوزهم على مالي 3-2، مشيداً بالتضحية والجهود المبذولة والثقة في القدرات كعوامل رئيسية للنجاح. - أكد باها على قدرة الفريق على إظهار إمكانياته الحقيقية، مشيراً إلى الأداء الجماعي في الهجوم والدفاع كوسيلة لإرباك المنافسين، كما حدث في المباراة ضد مالي. - يستعد المنتخب لمواجهة البرازيل في ربع النهائي، مع تحديات بدنية بسبب قصر فترة الاسترجاع، لكن باها واثق من قدرة الفريق على تحقيق الانتصار.

روى مدرب منتخب المغرب للناشئين، نبيل باها (44 عاماً)، في حديثه مع "العربي الجديد"، أسرار التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في قطر، بعدما تغلّب صغار "أسود الأطلس" على مالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

وقال نبيل باها: "التضحية، بذل المجهودات، عدم الاستسلام، الثقة في قدراتنا، وتسجيل هدف أو اثنين أكثر من المنافس، كانت مؤهلات الفوز. سنواصل الصعود بقوة، في المباريات الأولى لم نكن في المستوى، لكن حسناً نعرف قدرات هذا الفريق، ونعرف أنه لم يُظهر الوجه الحقيقي في أول مباراتين، لكن الآن نحن بصدد العودة بقوة".

وتابع باها: "سنظهر للعالم جميعاً أن لدينا لاعبين ممتازين للغاية، ويستطيعون الانتصار على أي منتخب، عندما نبذل المجهودات، وعندما نضغط، وعندما نقوم بالواجب الدفاعي، وعندما نهاجم بطريقة جماعية وعندما ندافع معاً، هنا يمكن إرباك المنافس"، في إشارة واضحة إلى ما فعله صغار "أسود الأطلس" في المواجهة الصعبة ضد فريق مالي، الذي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وختم نبيل باها حديثه عن المواجهة المقبلة في ربع نهائي مونديال الناشئين ضد البرازيل، بقوله: "المباراة صعبة، بما في ذلك على المستوى البدني، لأنه لن يكون لدينا أيام كثيرة للاسترجاع والتعافي، هم أنهوا مباراتهم قبل ساعة منّا، ومِن ثمّ سيكون لدينا ساعة أقل منهم للاسترجاع، بما أنهم الآن في الفندق، لكن الحمد لله سنعدّ جيداً للمباراة، ونمتلك القدرة على الانتصار".