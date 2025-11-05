أكد مدرب منتخب المغرب تحت 17 عاماً، نبيل باها (44 عاماً)، أن جميع لاعبيه مستعدون لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام البرتغال، يوم غد الخميس، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للناشئين في قطر، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم حافز كبير بعد الهزيمة، التي تعرضوا لها في اللقاء الأول أمام اليابان 0-2.

وقال نبيل باها في تصريح لـ"العربي الجديد": "جميع اللاعبين جاهزون ذهنياً وبدنياً، ولدينا رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال. خسرنا المباراة الأولى، لكننا تعلمنا منها الكثير، وسنلعب هذه المواجهة بكل قوة ودون أي ضغط إضافي". وأضاف المدرب المغربي أن الطاقم الفني عمل على تصحيح الأخطاء، التي ظهرت أمام اليابان، خلال الأيام الماضية، مبرزاً أن المجموعة باتت أكثر تركيزاً وثقة، موضحاً: "لقد حضّرنا جيداً، وغداً سترون وجهاً آخر لمنتخب الناشئين. هدفنا هو تقديم أداء يليق بالمستوى الحقيقي لهؤلاء اللاعبين، فهم يمتلكون الموهبة والروح القتالية".

وشدد نبيل باها على أهمية الحفاظ على الإيجابية داخل المجموعة، مؤكداً أن الجانب النفسي يلعب دوراً محورياً في مثل هذه الفئة العمرية، متابعاً: "هؤلاء اللاعبون ما زالوا صغاراً، أعمارهم بين 16 و17 عاماً، لذلك نحاول دائماً أن نخفف عنهم الضغط ونغرس فيهم الثقة بالنفس. نحن نعمل على أن يدخلوا المباراة بعقلية الانتصار، لا بعقلية الخوف من الخسارة". واختتم مدرب منتخب المغرب للناشئين حديثه قائلاً: "نحن مستعدون جيداً لمواجهة البرتغال، وسنعمل على تصحيح أخطائنا السابقة. الأهم أن نواصل التقدم بخطى ثابتة، وأن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز".