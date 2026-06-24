بانيايا يغادر دوكاتي بعد مسيرة تاريخية ولقب عالمي

- فرانشيسكو بانيايا يغادر دوكاتي بعد ثماني سنوات ناجحة، حيث حقق 31 انتصاراً وصعد لمنصة التتويج 62 مرة، محققاً أول لقب للفريق منذ 2007 في بطولة 2022. - بانيايا سيخوض سباقه الأخير مع دوكاتي في جائزة فالنسيا الكبرى، بينما يستمر مارك ماركيز مع الفريق حتى 2028، مما يعكس قيمة بانيايا الكبيرة في عالم السباقات. - بانيايا يواجه تحديات في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في بطولة العالم بفارق 53 نقطة عن المتصدر ماركو بيتسيكي.

أعلن نادي دوكاتي، اليوم الأربعاء، أن فرانشيسكو بانيايا (29 عاماً) سيغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي لبطولة العالم للدراجات النارية، بعد مسيرة استمرت ثماني سنوات مع الصانع الإيطالي. وانضم بانيايا إلى دوكاتي سائقاً مبتدئاً في عام 2019، وأنهى انتظاراً دام 15 عاما لإحراز لقب بعدما توج ببطولة 2022، وهو أول لقب للفريق منذ تتويج كيسي ستونر عام 2007.

ويعد بانيايا الآن أنجح متسابق في تاريخ دوكاتي، برصيد 31 انتصاراً، والصعود لمنصة التتويج 62 مرة، والحصول على مركز أول المنطلقين 28 مرة. وكان بطل العالم في الفئة الأولى سبع مرات، مارك ماركيز، قد مدد عقده مع دوكاتي، أمس الثلاثاء، حتى عام 2028. وسيكون الظهور الأخير لبانيايا مع الفريق في سباق جائزة فالنسيا الكبرى، المقررة إقامته في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي موتور القابضة، كلاوديو دومينيكالي، في بيان، نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء: "النتائج الرياضية لا تعبر سوى عن جزء صغير من قيمة بانيايا، بأسلوب قيادته الأنيق جنباً إلى جنب مع إصراره الكبير على الحلبة مما جعل عشاق دوكاتي يقعون في حبه". وأضاف: "علاوة على ذلك، فهو محترف بارز وشخصية رائعة خارج السباقات".

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ويصل بانيايا إلى سباق جائزة هولندا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم في سباق السرعة لبطولة جائزة التشيك الكبرى. ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق الثنائية بعدما تجاوزه ماركيز والمنطلق من الصدارة آي أوغورا، في وقت متأخر من سباق يوم الأحد، لينهي السباق في المركز الثالث بعدما تصدره لعدة لفات. ويتوجه بانيايا إلى الجولة المقبلة وهو يتخلف بفارق 53 نقطة عن متصدر بطولة العالم، ماركو بيتسيكي.