بانيايا يراكم الفشل في منافسات "موتو جي بي"

- يواجه فرانشيسكو بانيايا، سائق فريق دوكاتي، تراجعًا كبيرًا في أدائه، حيث حل في المركز قبل الأخير في سباق السبرينت بأستراليا، مما يعكس تدهور مستواه كبطل العالم السابق في "موتو جي بي" لعامي 2022 و2023. - تعرض بانيايا لعقوبة تراجعه ثلاثة مراكز في السباق الرسمي بسبب احتكاكه بدراجة ماركو بيزيكي، مما يزيد من صعوبة تحقيقه نتائج متقدمة، خاصة مع انطلاقه من المركز الرابع عشر. - رغم غياب المتصدر مارك ماركيز، تبدو فرص بانيايا في الفوز ضئيلة، حيث يعاني من أداء ضعيف في التجارب والسباقات، مما ينبئ بموسم صعب له.

تابع سائق فريق دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (28 عاماً) نتائجه السلبية، إذ كان السباق السريع "السبرينت"، الذي أقيم اليوم السبت على حلبة فيليب أيلاند في أستراليا، كارثياً بالنسبة له، بحلوله في المركز قبل الأخير، بعد انطلاقه من المركز الـ11، وهي نتيجة تُثبت حجم التراجع الذي شهده مستوى بطل العالم في منافسات الدراجات النارية "موتو جي بي"، عامي 2022 و2023، إذ لم يعد الإيطالي قادراً على حصد مراكز متقدمة في الترتيب، بعد أن ودّع المنافسة على البطولة منذ الجولات الأولى، كما أنه مهدّد بفقدان المركز الثالث في الترتيب العام.

وذكر موقع سبورتس موتو أوتو الفرنسي، اليوم السبت، أنّ علامات الصدمة كانت بادية على السائق الإيطالي بنهاية السباق السريع، وهو لا يجد تفسيراً لكل ما يحصل له منذ بداية الموسم من نكسات في معظم السباقات. كما تعرّض دراج "دوكاتي" لضربة أخرى من مراقبي السباق، الذين فرضوا عليه عقوبة، فقد حُكم عليه بالتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق في السباق الرسمي، الذي سيقام صباح غدٍ الأحد، بسبب احتكاكه بدراجة مواطنه ماركو بيزيكي خلال التصفيات. وهذه العقوبة جعلته يتراجع إلى المركز الرابع عشر عند الانطلاق، في الصف الخامس.

ورغم غياب متصدر الترتيب، الإسباني مارك ماركيز، عن السباق الرسمي، بسبب خضوعه لتدخل جراحي، فإن فرص بانيايا في حصد انتصار تبدو شبه منعدمة، نظراً لأنه سينطلق من مركز متأخر جداً، إضافة إلى أن الأوقات التي حققها في مختلف مراحل السباق حتى الآن، من التجارب الحرة أو التجارب الرسمية أو السباق السريع، تُثبت أنه لن يستطيع المنافسة على مركز ضمن الثلاثي الأول، ولهذا فإن بانيايا مقبل على نكسة جديدة، في أصعب موسم له بمنافسات "موتو جي بي".