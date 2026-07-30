باندا يُثير خوفاً في إيطاليا بسبب اختفاء غامض

- يثير غياب اللاعب الزامبي لاميك باندا عن تدريبات نادي ليتشي الإيطالي منذ منتصف يوليو قلقاً واسعاً، حيث انقطعت أخباره بعد زواجه في زامبيا، مما أثار تساؤلات حول مكانه وسبب عدم عودته. - برر باندا غيابه بمشاكل لوجستية وإدارية، لكن النادي لم يتلقَ أي تحديثات منذ ذلك الحين، مما زاد من المخاوف حول سلامته، خاصة بعد حذف فيديو له يلعب كرة القدم مع أصدقائه. - أكد المدير الرياضي لنادي ليتشي أن النادي السعودي الذي كان مهتماً بالتعاقد مع باندا قد تراجع، ولا يزال باندا في زامبيا دون تأكيد رسمي.

يُثير اللاعب الزامبي لاميك باندا (25 عاماً)، لاعب نادي ليتشي، جدلاً واسعاً في إيطاليا في الساعات الماضية، فقد غاب عن تدريبات الفريق منذ منتصف يوليو/تموز، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين. ويُعدّ وضع اللاعب الزامبي، الذي قد يكون عالقاً في بلاده، أمراً غير معتاد وبدأ يُثير القلق في إيطاليا في الأيام الماضية، وذلك في غياب المعلومات عن مكان وجوده وسبب عدم عودته.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، تفاصيل الأزمة التي تشغل البال في إيطاليا، فبعد عودته إلى زامبيا للزواج عقب صعود ليتشي إلى الدوري الإيطالي، كان من المفترض أن يعود باندا في 12 يوليو، وهو الموعد المقرر لاستئناف التدريبات وبدء بعض الفحوصات البدنية استعداداً للموسم الجديد، لكنه لم يعد إلى إيطاليا. وفي البداية، برر باندا غيابه بظروف طارئة، وأعلن نادي ليتشي في بيانٍ له بتاريخ 21 يوليو أن اللاعب، الذي تم استدعاؤه لاستئناف الأنشطة الرياضية، أشار اليوم إلى استمرار المشاكل اللوجستية والإدارية التي حالت دون عودته إلى إيطاليا، ومنذ ذلك الحين لم ينشر اللاعب أي خبرٍ عنه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الظروف الطارئة التي ذكرها باندا كسبب لغيابه؟ ما هي طبيعة "المشاكل اللوجستية والإدارية" التي حالت دون عودة باندا إلى إيطاليا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال المدير الرياضي لنادي ليتشي ستيفانو ترينشيرا، لصحيفة كورييري ديل ميتزوريونو الإيطالية: "مرّ أسبوعان منذ آخر اتصالٍ بباندا، كما أنه لم يتواصل مع وكلاء أعماله. وبدأنا جميعاً نخشى أن يكون قد أصابه مكروهٌ لا علاقة له بكرة القدم". ولم يُنشر على منصات التواصل سوى خبرين متعلقين بباندا: مقطع فيديو للمهاجم وهو يلعب كرة القدم مع أصدقائه، تم حذفه لاحقاً، وصورة له مع زوجته في المطار وهما يحملان حقائب ظهر، يوم الخميس الماضي.

وأضاف ترينشيرا: "هل سيعود باندا؟ بصراحة، هذا سؤالٌ أطرحه على نفسي أيضاً، خلال 11 عاماً لم أشهد شيئاً كهذا قط". وكان النادي يعتقد في البداية أنهم يحاولون الضغط من أجل انتقاله إلى نادي الفتح، لكن يبدو أن الفريق السعودي قد غيّر رأيه. وأكد ترينشيرا أن "النادي الذي كان يرغب في التعاقد معه قد انصرف الآن وقدّم عروضاً للاعبين آخرين بمواصفات مماثلة. لذا، لم يعد مهتماً بالتعاقد معه".

والأمر المؤكد الوحيد، بحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، هو أن باندا لا يزال في زامبيا. مع ذلك، يصعب التحقق من هذه المعلومة حتى يُجري اللاعب الدولي الزامبي (22 مباراة دولية، 3 أهداف)، الذي يلعب مع ليتشي منذ عام 2022 (109 مباريات، 9 أهداف، 12 تمريرة حاسمة)، اتصالاً جديداً.