- نجح نادي تشلسي في حسم صفقة انتقال الموهبة الإيطالية ماركو باليسترا من أتالانتا بعد منافسة قوية مع إنتر ميلان، حيث قدم عرضاً بقيمة 57 مليون يورو مع حوافز إضافية، متفوقاً على عرض إنتر الذي بلغ 50 مليون يورو. - كان لتدخل مدرب تشلسي الجديد، تشابي ألونسو، دور حاسم في تغيير وجهة باليسترا، حيث أقنعه بالمشروع الرياضي للنادي، مما دفع اللاعب لقبول العرض الإنجليزي رغم التزامه السابق مع إنتر. - عرض تشلسي على باليسترا راتباً سنوياً يبلغ خمسة ملايين يورو لمدة ست سنوات، وهو أكثر من ضعف ما كان سيحصل عليه مع إنتر، مما ساهم في تغيير قراره والانضمام إلى البلوز.

كشفت تقارير صحافية عن اتصال حسم صفقة انتقال الموهبة الإيطالية ماركو باليسترا (21 عاماً) من أتالانتا إلى نادي تشلسي الإنكليزي، بعدما كان إنتر ميلان قريباً للغاية من ضمّه وذلك بعد أشهرٍ طويلة من المفاوضات، إذ كان لتدخل مدرب البلوز الجديد، تشابي ألونسو، دورٌ فعال في تغيير وجهته في اللحظات الأخيرة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية الجمعة، أن نادي إنتر ميلان كان على وشك حسم الصفقة مقابل 45 مليوناً إلى جانب مكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 50 مليوناً، قبل دخول البلوز على الخط بعرضٍ ضخم وصلت قيمته إلى 57 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز ونسبة 10% من أي عملية بيع مستقبلية.

وعرض نادي تشلسي على اللاعب الذي سبق له اللعب في الفئات العمرية لنادي إنتر خلال موسم 2014-2015 قبل رحيله إلى أتالانتا الذي وقع معه أول عقدٍ احترافي، راتباً وصل إلى خمسة ملايين يورو لمدّة ست سنوات، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان سيحصل عليه مع النيراتزوري (2.5 مليون يورو سنوياً).

ووفقاً للمصدر عينه، كان باليسترا متمسكاً طوال الفترة الماضية بفكرة اللعب مع بطل إيطاليا، حتى إنّه رفض محاولات تشلسي ونيوكاسل يونايتد للتعاقد معه، وذلك التزاماً واحتراماً لاتفاقه مع إنتر، إلا أن الواقع تبدّل في اللحظات الأخيرة، حين تلقى اتصالاً من تشابي ألونسو، الذي أقنعه بالمشروع الرياضي للبلوز، ليبلغ ابن الـ21 عاماً على إثرها إدارة أتالانتا استعداده لقبول العرضين المقدمين، تاركاً حرية اختيار العرض الأنسب من الناحية المالية.

ومع هذه التطورات تواصل المسؤولون في أتالانتا مع إدارة إنتر ميلان، للاستفسار عن استعدادهم لرفع قيمة الصفقة حتى يضاهي العرض الإنكليزي، لكن الفريق الإيطالي رفض الدخول في مزايدة مالية جديدة لينسحب مباشرة من المفاوضات، مع الإشارة إلى أن وكيل اللاعب، أليساندرو لوتشي، كان قد حذّر النيراتزوري من دخول تشلسي بقوة على الخط وتقديمه عرضاً مالياً ضخماً.

وبدأ باليسترا مسيرته الكروية مع نادي جي إس أساغو، حيث أمضى أربع سنوات، ثم انضم إلى أكاديمية إنتر ميلان لمدة عام قبل أن يلتحق بصفوف أكاديمية أتالانتا، وكان في الأصل لاعب وسط، ثم تحول في فئة تحت 17 عاماً إلى جناح، ثم إلى ظهير أيمن، ورُقِّي إلى نادي أتالانتا تحت 23 عاماً الذي أُنشئ حديثًا في موسمه الأول في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي 2023-2024، ثم ظهر مع الفريق الأول بديلاً يوم 14 ديسمبر 2032 ضد نادي راكوف تشيستوشوفا في الدوري الأوروبي.