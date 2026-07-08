بالوغون نجم قضية "البطاقة الحمراء" يكسر الصمت برسالة خاصة

- أثار فلوريان بالوغون جدلاً في كأس العالم 2026 بعد خسارة أميركا أمام بلجيكا (4-1) في دور الـ16، حيث لم يتطرق للبطاقة الحمراء التي حصل عليها سابقاً، واعتذر للجماهير عن الأداء المخيب. - أكد بالوغون على نمو كرة القدم في أميركا، مشيراً إلى أن الإيمان والموهبة والشغف في تزايد، وأن المستقبل مشرق للمنتخب الأميركي، معبراً عن عزمه على العودة بقوة في المستقبل. - تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضية البطاقة الحمراء، مما أدى إلى إلغائها من قبل "فيفا"، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة قبل مواجهة بلجيكا.

كسر لاعب منتخب أميركا فلوريان بالوغون (25 سنة) الصمت بعد أن أثارت قضية البطاقة الحمراء جدلاً كبيراً في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة ثقيلة (4-1)، في مواجهة دور الـ16 من المونديال. وكتب بالوغون رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الأربعاء: "أول مشاركة لي في كأس العالم. يؤلمني الانتظار أربع سنوات للمنافسة على أعلى مستوى في رياضتنا. أودّ أن أعتذر إلى جماهيرنا، لم نكن على قدر المسؤولية عندما كان الأمر في غاية الأهمية، وخذلناكم. ستزداد كرة القدم في أميركا قوةً، فالإيمان والموهبة والشغف في نموٍّ مستمر، وأعلم أن أفضل الأيام لم تأتِ بعد، فالمستقبل لمن لا يتوقفون عن الإيمان، وهذه اللحظة ستدفعنا إلى الأمام. سنعود. لماذا لا نعود نحن؟ من أجل الوطن. من أجل العلم".

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ولم يتناول بالوغون الجدل الذي حصل بسبب البطاقة الحمراء أبداً والتزم الصمت في هذه الناحية، واكتفى بكلمات دعم لمنتخب بلاده ومستقبل كرة القدم الأميركية في كأس العالم. وكان بالوغون تلقى تحية كبيرة من مدرب منتخب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، بعد المواجهة، وقال غارسيا مدافعاً عن لاعب منتخب أميركا: "هو ليس المذنب. ليس هو المذنب، وأخبرته بذلك. قدرتُ مجيئه للتحدث معي كثيراً".

يُذكر أن بالوغون تعرض لبطاقة حمراء في مواجهة منتخب البوسنة في دور الـ32، وبعد أيام أعلن "فيفا" إلغاء البطاقة الحمراء في قرار أثار ضجة إعلامية كبيرة قبل مواجهة أميركا وبلجيكا، لتكشف التفاصيل أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدخل في القضية وطلب من رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مراجعة اللقطة وإلغاء حالة الطرد، والسماح لبالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا.