بالوتيلي يقترب من كوكبة نجوم الدوري السعودي

- اقترب ماريو بالوتيلي من الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي بعد مفاوضات في دبي، في خطوة تهدف لاستعادة بريقه في دوري يجذب النجوم، ضمن مشروع رياضي طموح لتطوير كرة القدم في المملكة. - أكد الصحافي جيانلوكا دي مارزيو أن الإعلان عن انضمام بالوتيلي وشيك، حيث سيمتد عقده لعامين ونصف، مع تطلع جماهير الاتفاق لمساعدته في تحسين ترتيب الفريق بالدوري السعودي. - يمتلك بالوتيلي مسيرة طويلة في أوروبا مع أندية كبرى، ويعتبر انتقاله للسعودية فرصة لإعادة تقديم نفسه في بطولة تسعى لترسيخ مكانتها عالمياً.

اقترب النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي (35 عاماً) من الانضمام إلى كوكبة نجوم الدوري السعودي، بعد توصله إلى اتفاق مع نادي الاتفاق، عقب مفاوضات جرت في إمارة دبي بالإمارات. ووافق اللاعب المثير للجدل على العرض، في محاولة لاستعادة بريقه في دوري بات يجذب النجوم، خصوصاً في ظل المشروع الرياضي الطموح، الذي يهدف إلى تطوير كرة القدم في المملكة.

وأكد الصحافي الإيطالي الشهير، جيانلوكا دي مارزيو، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن انضمام بالوتيلي إلى ناديه الجديد بات وشيكاً، على أن تمتد تجربته في السعودية لمدة عامين ونصف العام، بينما سيتعين عليه الانتظار قليلاً، قبل ترسيم انتقاله، وخوض أول التدريبات بألوان الاتفاق. وتتطلع جماهير الاتفاق إلى وصول نجمها الجديد، أملاً في مساعدة الفريق لاستعادة التوازن والتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يكتفي النادي، المعروف بمنافسته الدائمة للكبار، باحتلال المركز الثامن، بفارق يصل إلى 13 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.

ويمتلك الدولي الإيطالي السابق مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، شهدت محطات ناجحة مع أندية كبيرة، مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان، وأخرى رافقتها أزمات خارج المستطيل الأخضر أدت إلى تراجع مساره بشكل لافت، ما دفعه إلى تمثيل أندية أقل شهرة، مثل بريشيا ومونزا الإيطاليين، وأضنة ديمر سبور التركي وسيون السويسري، فيما حمل قميص "الأزوري" في مختلف الفئات السنية والمنتخب الأول أيضاً.

ويبقى انتقال بالوتيلي المحتمل إلى الدوري السعودي محطة مفصلية في مسيرته، وفرصة جديدة لإعادة تقديم نفسه لاعباً قادراً على صناعة الفارق، في بطولة تسعى إلى ترسيخ مكانتها عالمياً، عبر استقطاب أسماء شهيرة، وسط ترقب لما سيقدمه المهاجم الإيطالي مع فريق الاتفاق، وما إذا كان قادراً على تحويل هذه التجربة إلى صفحة ناجحة تُعيده إلى الواجهة من جديد.