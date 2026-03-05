بالوتيلي عالق بسبب أزمة الحرب في الشرق الأوسط

- يواجه ماريو بالوتيلي تحديات بسبب قيود الطيران المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، مما منعه من العودة إلى دبي بعد زيارة شقيقه في إيطاليا، مما اضطره لإعادة النظر في خططه للحفاظ على لياقته البدنية. - اختار بالوتيلي التدرب مع نادي فيرونا الإيطالي، مستفيدًا من الملكية المشتركة بين الناديين الإماراتي والإيطالي، كحل مؤقت للحفاظ على جاهزيته البدنية. - يسعى بالوتيلي للحفاظ على قدرته التنافسية وسط التوترات الجيوسياسية، ويأمل في رفع قيود الطيران للعودة إلى فريقه الإماراتي، بعد مسيرة مليئة بالتحديات في مختلف الدوريات.

يُواجه نجم منتخب إيطاليا سابقاً، ماريو بالوتيلي (35 عاماً)، فترة صعبة بعيداً عن الخليج. وقد سافر مهاجم نادي الاتفاق الإماراتي إلى إيطاليا مؤخراً لزيارة شقيقه إينوك، لكن مهاجم ميلان سابقاً، لم يتمكن من العودة إلى دبي بسبب قيود الطيران المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط. وبعد أن تقطّعت به السبل في أوروبا، اضطر اللاعب الإيطالي إلى إعادة النظر في خططه، وإيجاد حل مؤقت للحفاظ على لياقته البدنية، خاصةً أن ناديه تنتظره العديد من المباريات في المرحلة المقبلة.

وبينما ينتظر الانضمام مجدداً إلى الفريق الإماراتي، اختار بالوتيلي التدرب مع فيرونا، وهو خيار سهّلته حقيقة أن النادي الإماراتي والفريق الإيطالي يرجعان للمالك نفسه، وفق ما نقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء، وهو الحل الأفضل في الوقت الراهن، الذي يتناسب مع وضع اللاعب لتفادي تبعات الابتعاد عن النشاط.

وهدف بالوتيلي حالياً هو العمل بجد للحفاظ على قدرته التنافسية وتركيزه، في ظل ظروف غير مستقرة تتسم بالتوترات الجيوسياسية. ويأمل المهاجم الذي خاض الكثير من التجارب في دوريات مختلفة، رفع القيود عن الرحلات الجوية، حتى يستأنف التدرّب مع فريقه، الذي انضمّ إليه خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد أن عجز عن التعاقد مع فريق جديد في الدوريات الأوروبية. وقد شهدت مسيرة بالوتيلي الكثير من الأزمات، التي منعته من التألق، وفرضت عليه التنقل بين العديد من الفرق في مختلف القارات.