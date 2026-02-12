بالوتيلي ضحية إهانات عنصرية في الملاعب الإماراتية

12 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 18:06 (توقيت القدس)
بالوتيلي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، 7 سبتمبر 2025 (لوكا بارسالي/Getty)
بالوتيلي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، 7 سبتمبر 2025 (لوكا بارسالي/ Getty)
تعرّض المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي (35 عاماً)، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الاتفاق الإماراتي، لحادثة عنصرية مؤسفة خلال مشاركته مع فريقه الجديد، وذلك في أثناء مواجهة دبي سيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الخميس، لم يتردد بالوتيلي المعروف بنشاطه الدائم في قضايا مكافحة العنصرية، في التنديد بما حدث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في منشور له: "لطالما أدنت جميع أعمال العنصرية، لكنني لم أكن أتوقع أن يحدث هذا هنا (الإمارات). آمل أن تُتخذ إجراءات جادة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع".

بالوتيلي خلال مواجهة ضد تورينو في الكالتشيو، 7 ديسمبر 2024 (سيموني أرفيدا/Getty)
بالوتيلي يحتفل بإقالة فييرا من جنوى ويكشف كواليس خلافهما القديم

ولم يكتفِ نجم أندية مانشستر سيتي وميلان وإنتر ميلان السابق بذلك، بل قدّم تفاصيل إضافية عمّا تعرّض له، موضحاً: "خلال إحدى المباريات، كنت هدفاً لإهانات عنصرية في أكثر من مناسبة. سمعت مراراً أصوات تقليد القرود وعبارة اذهب لتأكل الموز. لا مكان للعنصرية في كرة القدم ولا في المجتمع. هذا النوع من السلوك لا يمكن تطبيعه أو تبريره أو تجاهله. أرفع صوتي للتوعية، ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع اللاعبين الذين كانوا ضحايا لمثل هذه التصرفات. لقد طفح الكيل".

دلالات
المساهمون
