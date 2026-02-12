بالوتيلي ضحية إهانات عنصرية في الملاعب الإماراتية

- تعرض ماريو بالوتيلي لحادثة عنصرية خلال مشاركته مع نادي الاتفاق الإماراتي ضد دبي سيتي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، حيث واجه إهانات عنصرية متكررة. - بالوتيلي، المعروف بنشاطه في مكافحة العنصرية، أدان الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبراً عن صدمته لحدوثها في الإمارات، وداعياً لاتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها. - أكد بالوتيلي أن العنصرية لا مكان لها في كرة القدم أو المجتمع، مشدداً على ضرورة التوعية لحماية جميع اللاعبين من مثل هذه التصرفات غير المقبولة.

تعرّض المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي (35 عاماً)، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الاتفاق الإماراتي، لحادثة عنصرية مؤسفة خلال مشاركته مع فريقه الجديد، وذلك في أثناء مواجهة دبي سيتي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الخميس، لم يتردد بالوتيلي المعروف بنشاطه الدائم في قضايا مكافحة العنصرية، في التنديد بما حدث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في منشور له: "لطالما أدنت جميع أعمال العنصرية، لكنني لم أكن أتوقع أن يحدث هذا هنا (الإمارات). آمل أن تُتخذ إجراءات جادة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع".

ولم يكتفِ نجم أندية مانشستر سيتي وميلان وإنتر ميلان السابق بذلك، بل قدّم تفاصيل إضافية عمّا تعرّض له، موضحاً: "خلال إحدى المباريات، كنت هدفاً لإهانات عنصرية في أكثر من مناسبة. سمعت مراراً أصوات تقليد القرود وعبارة اذهب لتأكل الموز. لا مكان للعنصرية في كرة القدم ولا في المجتمع. هذا النوع من السلوك لا يمكن تطبيعه أو تبريره أو تجاهله. أرفع صوتي للتوعية، ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع اللاعبين الذين كانوا ضحايا لمثل هذه التصرفات. لقد طفح الكيل".