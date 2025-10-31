بالميراس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد ريمونتادا تاريخية وعاطفية

- حقق فريق بالميراس البرازيلي ريمونتادا تاريخية في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، بفوزه 4-0 على ليغا دي كيتو، معوضاً خسارته 3-0 في الذهاب، ليصل إلى النهائي السابع في تاريخه. - المدرب أبيل فيريرا أوفى بوعده بتقديم "ليلة ساحرة"، حيث سجل رامون سوسا وبرونو فوش ورافائيل فيغا الأهداف، ليقترب بالميراس من اللقب الرابع في تاريخه. - سيواجه بالميراس فريق فلامنغو في النهائي في ليما، بعد تأهل الأخير بتعادله مع راسينغ كلوب، مستفيداً من فوزه في الذهاب.

عاش لاعبو فريق بالميراس البرازيلي وجماهيره لحظات استثنائية وعاطفية، بعد عودة تاريخية في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، عقب الفوز برباعية نظيفة على حساب ليغا دي كيتو الإكوادوري، معوضاً بذلك خسارته في الذهاب بثلاثة أهداف من دون مقابل، ليحقق ريمونتادا تاريخية بعدما آمن اللاعبون والمدرب أبيل فيريرا بقدرتهم على العودة في معقلهم "أليانز باركي" في ساو باولو.

وأوفى المدرب فيريرا بوعده في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، حين تعهّد بتقديم "ليلة ساحرة"، وهو بالفعل ما حصل بعد اختراق دفاعات فريق ليغا دي كيتو الذي حاول الصمود، إذ افتتح رامون سوسا باب التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن يضيف برونو فوش الهدف الثاني في الدقيقة 45+5، في حين اختتم رافائيل فيغا المهرجان بهدفين في الدقيقة 67 و82 من ركلة جزاء، ليبلغ الفريق النهائي السابع في تاريخه.

ويسعى بالميراس للفوز باللقب الرابع في تاريخه، بعدما حققه في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 1999 و2020 و2021، آخرها أمام فلامنغو، الذي سيكون منافسه في النهائي على ملعب "مونومنتال" في عاصمة البيرو، ليما، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع الإشارة إلى أن فلامنغو بلغ النهائي بعد تعادله سلباً أمام راسينغ كلوب الأرجنتيني، الأربعاء، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفٍ من دون مقابل على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي.

وبعد المواجهة ظهرت علامات التأثر واضحة على وجه المدرب فيريرا، الذي بات الآن قريباً من كتابة التاريخ مع بالميراس، في حين رفع اللاعب غوستافو غوميز يافطة كتب عليها: "90 دقيقة في أليانز بارك مدّة طويلة"، في إشارة إلى الصعوبات التي يلقاها الزوار حين يلعبون في معقل الفريق البرازيلي العريق.

