بالمر يغيب عن تشلسي لفترة إضافية والسبب إصابة خارج الملعب

- كول بالمر، نجم تشلسي، سيغيب عن الملاعب لأسبوعين إضافيين بسبب كسر في إصبع قدمه، مما يشكل ضربة قوية للفريق قبل مباريات مهمة. - سيغيب بالمر عن مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وقمة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة أرسنال في الدوري. - آخر مشاركة لبالمر كانت في 20 سبتمبر ضد مانشستر يونايتد، حيث خرج بعد 20 دقيقة بسبب إصابة في الفخذ، وكان قريباً من العودة قبل الإصابة الجديدة.

كان نجم تشلسي الإنكليزي، كول بالمر (23 سنة)، قريباً من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لحوالي شهرين بسبب الإصابة، ولكن إصابة جديدة ستُبعده عن الملاعب لفترة إضافية، الأمر الذي يُعد ضربة قوية لنادي البلوز قبل مباريات مهمة جداً.

وكشف مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، الإيطالي، إنزو ماريسكا، عن استمرار غياب نجمه، كول بالمر، لأسبوعين إضافيين بسبب إصابته بكسر في إصبع قدمه في منزله، وقال ماريسكا، الجمعة، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي خاص بمواجهة البلوز أمام بيرلني، غداً السبت: "للأسف، كول بالمر تعرّض لحادث في المنزل وأصيب بكسر في إصبع قدمه. ليست إصابة خطيرة، لكنه لن يعود الأسبوع المقبل إلى تشكيلة الفريق".

وسيغيب بالمر عن تشلسي في مباراة بيرنلي في الجولة الـ12 من بطولة البريمييرليغ، وعن قمة برشلونة الإسباني في ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن القمة المهمة أمام أرسنال في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنكليزي يوم الأحد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتعود آخر مشاركة للمهاجم كول بالمر إلى يوم 20 سبتمبر/أيلول أمام نادي مانشستر يونايتد، حين اضطر إلى الخروج من الملعب بعد عشرين دقيقة فقط من صفارة البداية بسبب إصابة في الفخذ، وأضاف ماريسكا في تصريحاته ذاكراً: "كان قريباً جداً من العودة، وهذه أخبار جيدة جداً، لكنه يعاني هذه المشكلة الصغيرة".