بالاك يثير الجدل: قرارات الحكم غيّرت مسار قمة الأبطال

- أثار مايكل بالاك جدلاً بعد إقصاء بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال، مشيراً إلى تأثير قرارات تحكيمية مثيرة للجدل على نتيجة المباراة. - انتقد بالاك الحكم بسبب عدم منح نونو مينديز بطاقة صفراء ثانية بعد لمسة يد، واعتبر أن هناك محاولة للتأثير على مسار المواجهة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة التحكيم. - تضمنت اللقطات المثيرة للجدل لمسة يد أخرى من جواو نيفيز داخل منطقة الجزاء، حيث طالب لاعبو بايرن بركلة جزاء، مما زاد من حدة الانتقادات.

أثار نجم نادي بايرن ميونخ الألماني سابقاً مايكل بالاك (49 سنة)، جدلاً واسعاً عقب إقصاء الفريق البافاري أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، بعدما لمّح إلى وجود محاولة للتأثير على مسار المواجهة عبر بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وانتقد بالاك حكم المباراة بسبب قرارات اعتبر أنها أثرت بشكل مباشر على النتيجة النهائية، بعدما حسم النادي الباريسي بطاقة التأهل بنتيجة إجمالية بلغت (6-5) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وقال في تصريحات لقناة "دازن"، مساء الأربعاء، تعليقاً على لقطة لمسة يد الظهير البرتغالي نونو مينديز: "كانت لقطة قلبت المباراة رأساً على عقب، وهذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الحكم الرابع. كان لدي شعور واضح بأنهم كانوا يرفضون منح نونو مينديز البطاقة الصفراء الثانية".

وأضاف بالاك: "هذا مجرد انطباع شخصي بوصفي مشجعاً تابع المباراة، وأنا صادق جداً في ما أقوله. أعتقد أن هناك محاولة للتأثير على مسار المواجهة. لا أريد اتهام أحد بشكل مباشر، لكن ما حدث لا يتناسب أبداً مع القرار النهائي للحكم". ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية هذه التصريحات تحت عنوان مثير: "مايكل بالاك يُشكك في مؤامرة ضد بايرن ميونخ".

وتعود اللقطتان التحكيميتان اللتان أثارتا غضب بالاك إلى الشوط الأول من المباراة، إذ لمس ظهير النادي الباريسي البرتغالي نونو مينديز كرة في وسط الملعب بيده، ورغم حصوله على بطاقة صفراء في بداية المباراة، رفض الحكم إشهار بطاقة ثانية في وجهه، ما كان يعني طرده. أما اللقطة الثانية فكانت لمسة يد من لاعب باريس سان جيرمان البرتغالي الآخر جواو نيفيز داخل منطقة الجزاء، وهي الحالة التي طالب بسببها لاعبو بايرن ميونخ باحتساب ركلة جزاء، معتبرين أن يد اللاعب كانت في وضعية غير طبيعية.