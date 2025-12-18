بالأرقام والأسماء.. أعنف انتقالات شتوية في الأهلي المصري

- يعيش النادي الأهلي المصري فترة انتقالات شتوية غير مسبوقة، حيث يواجه عشرة لاعبين مصيرهم بين البقاء أو الرحيل، بتوصية من المدرب ييس توروب، مع تصدر محمد مجدي قفشة قائمة المرشحين للرحيل. - يسعى الأهلي للتخلص من المحترفين نيتس غراديشار وأشرف داري، في ظل خطط النادي للتعاقد مع لاعبين عرب، بينما تشمل قائمة الراحلين المحتملين أسماء مثل أحمد رضا ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام. - تضم القائمة أيضاً عمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر، مع احتمالية رحيل حارس مرمى ومحترف مالي أليو ديانغ في حال عدم تجديد عقده.

يعيش النادي الأهلي المصري أعنف فترة انتقالات شتوية في تاريخه، بسبب كبر العدد المرشح للرحيل عن القائمة الحمراء، في ظل غربلة التشكيلة بتوصية من المدير الفني الدنماركي، ييس توروب (55 عاماً)، ويوجد حالياً عشرة لاعبين ينتظرون قرار إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بتحديد مصيرهم بين الاستمرار أو الرحيل.

ويتصدر قائمة المطروحين للرحيل في النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة (29 عاماً)، صانع الألعاب وصاحب الهدف التاريخي (هدف القاضية) في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، ولم يعد اللاعب يشارك بشكل أساسي منذ بداية الموسم، وتحوّل إلى اللاعب الثالث في مركزه بعد التونسي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور، ويواجه شبح الرحيل عن الأهلي، خاصة أن لديه عروضاً عربية.

ويسعى الأهلي للتخلص من نجمين في قائمة المحترفين في صفوفه، هما رأس الحربة السلوفيني نيتس غراديشار (22 عاماً)، الذي لم يقدم المستوى المطلوب، وقلب الدفاع المغربي أشرف داري (26 عاماً)، الذي تعددت إصاباته مع الأهلي، في ظل سعي النادي ومدربه ييس توروب للتعاقد مع ثنائي عربي على الأقل.

كما شهدت خريطة الراحلين المنتظرة من الأهلي أسماء أخرى كبيرة، منها لاعبون تعاقد معهم النادي في عام 2025، وهم لاعب الوسط المدافع أحمد رضا (24 عاماً)، الذي غاب عن الصورة كثيراً، وقلب الدفاع مصطفى العش (25 عاماً)، الذي ضمه الأهلي من زد مقابل 50 مليون جنيه (مليون دولار أميركي تقريباً)، ويجلس بديلاً، وأحمد رمضان بيكهام (28 عاماً)، قلب الدفاع الوافد من فريق سيراميكا كليوباترا معاراً لموسم واحد، بعد إخفاق الثلاثي في الوصول إلى التشكيلة الأساسية.

وتضم قائمة المرشحين للرحيل من الأهلي، الجناح الأيمن عمر كمال عبد الواحد (32 عاماً)، الذي يشارك على فترات متباعدة، ومعه صانع الألعاب أحمد عبد القادر (26 عاماً)، الذي لم يجدد عقده مع الأهلي حتى الآن، بخلاف حارس مرمى من بين الثنائي حمزة علاء (24 عاماً)، ومحمد سيحا (24 عاماً) الوافد من المقاولون العرب قبل بداية الموسم، وأخيراً يأتي في الصورة المحترف المالي أليو ديانغ (28 عاماً)، لاعب الوسط المدافع العائد من الإعارة قبل بداية الموسم، وهناك قرار صادر برحيله في حال عدم تجديد عقده مع النادي.